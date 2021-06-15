¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 227
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí. Ya lo veo. Ya está subiendo.
Los chicos de Golden también están confundidos. Pero no se ponen chulos. Una señal se ha ido, una nueva ha aparecido. Aunque se supone que también hay que revisarlos. Pero hay tres señales en un día, ¡todas en la misma cara!
Los chicos de Golden también son incomprensibles. Pero no se ponen chulos. Una señal desaparece y otra aparece. Aunque se supone que también los revisan. Pero aquí hay tres señales en un día, ¡todas en la misma cara!
Bueno, como siempre, hay un lugar para nada :) Ya ha habido muchos cajones como este.
Como siempre, siempre hay un lugar para nada :) Ha habido muchos cajones así por aquí.
Para comprobarlo:
Señales -> MT4 -> en el campo "Buscar por nombre, autor, broker" introduzca: "LegoM" (no está completo, pero es suficiente);
11 usuarios diferentes registraron 21 señales entre el doce y el quince de febrero. Una buena historia (cierto, en la mayoría son unos cinco meses, pero hay algunos con una más larga). En la crónica del sitio (así es como encontré esta empresa), por cierto, hay señales del mismo broker, que no se muestran en la búsqueda de Señales (los proveedores están a la espera de ser registrados como proveedores).
el corredor está diseñado para las señales o algo así.
Los chicos de Golden también son incomprensibles. Pero no se ponen chulos. Una señal desaparece y otra aparece. Aunque se supone que también los revisan. Pero hay tres señales en un día, ¡todas en la misma cara!
He estado en su página web. Es un poco torcida y con fallos.
He hecho clic en "abrir una cuenta" y me ha dado un error.
Probablemente hay días en el EA en los que se produjo el stoploss. Y el EA no puede operar en esos días. Por eso está tan bien probado en la historia.
Y el hecho de que haya estado cotizando bien en línea durante los últimos 1,5 meses es sólo una coincidencia.
Ya te dije que es un tipo con suerte que hasta ahora no se ha topado con un stop loss.
La línea de cuentas con millones de firmas escurridas se ha actualizado: una nueva
la línea de cuentas con millones de firmas escurridas es un fresco.
¿los inversores gritando salvajemente?
La línea de cuentas con millones de firmas filtradas se ha actualizado: una nueva
Junto con eso, la credibilidad del servicio baja. Eso tiene sentido.