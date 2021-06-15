¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 221
Probablemente hay días en el EA en los que se produjo el stoploss. Y el EA no puede operar en esos días. Por eso está tan bien probado en la historia.
Y el hecho de que cotice bien en Internet durante el último mes y medio es sólo una coincidencia.
Básicamente, incluso si el precio va en la dirección equivocada, tiene paradas. Una vez que llegue a uno, empezará a ganar de nuevo.UPD
Precio de apertura, parada, toma.
Moose: 1.18250-1.20250= -0.02 o 200.0 p ips
Take: 1.18250-1.18044= 0.002 o 20.0 pips.
Relación TP:SL = 1:10. Con una media de 10 operaciones al mes, tardará un mes en recuperarse. El propio autor advierte de que el 100% de las victorias no serán vincibles.
¿Puede alguien calcular cuánto se llevará un alce por un depósito? Me cuesta mucho trabajo sus riesgos.
El comercio va en función de las llamaradas en la luminaria, lo importante es que la luminaria no está en nuestro sistema solar.
Suena como una insolación, siéntate))
Sus operaciones se agruparon bien en los precios de apertura de la M30 de los dos días anteriores. Es cierto que el comercio de ayer no coincidió con la dirección. Pero fue positivo y también el mío en la otra dirección. Y hoy ha fallado una entrada, aunque los precios estaban en un grupo de compra.
¿Hay una fórmula de equilibrio en estos gráficos?))
Y su fórmula de equilibrio es 200/2000.
Y su fórmula de equilibrio es 200/2000.
Es que no he conocido una MM de 20/200 que vaya exactamente unos años. Y su backtest y forward son iguales. Genial para los suscriptores, por supuesto, pero curioso. Además, el propio autor afirma a menudo que este porcentaje de victorias no es eterno.