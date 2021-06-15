¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 111
Hola. Hace unos meses discutimos en detalle algunos de los esquemas en este hilo: https://www.mql5.com/ru/forum/281452/page26#comment_9420915
Hay muchas cosas interesantes: cómo se pueden hacer pasar las cuentas de céntimos por cuentas de dólares, trabajando sin riesgo grave (pero exponiendo las cuentas de los suscriptores a un gran riesgo), y cómo hacer una supercuenta con mega-estadística seleccionando al superviviente de entre 2-3 docenas de cuentas perdidas, y cómo ocultar las estadísticas de las detracciones (500% de beneficio semanal con 1% de riesgo - ¿es siquiera posible), y mucho más :)
Si hay alguna pregunta, por favor, pregunte, siempre estoy feliz de ayudar.
¿Sucede que una posición se cierra pero no aparece en el historial (me refiero a las señales)?
Acabo de ver tu post ahora - ahora raramente visito este foro, después de la prohibición del año pasado ;)
No me he encontrado con estos hechos y no he visto ningún comentario sobre algo así - creo que en general el historial de transacciones se carga correctamente. Nunca he encontrado este tipo de problemas, excepto los problemas con la visualización de las estadísticas para el período anterior al registro de la cuenta en este sitio, pero en su mayoría se resuelven ahora. El mayor problema con las estadísticas es que, en mi opinión, las cuentas de centavos y dólares en los servidores de algunas pequeñas empresas de corretaje no se pueden distinguir. A veces es doloroso ver a inversores crédulos que dan miles de dólares bajo gestión a titulares de cuentas de céntimos con 20-50$, porque creen que tienen un depósito de 2000-5000$, pero no hay posibilidad de avisar a todo el mundo.
No se pueden abrir señales de pago en cuentas de céntimos durante mucho tiempo. No se ve a menudo ))
No, Alexey, yo controlo las señales con bastante frecuencia y veo las cuentas de centavos a una milla de distancia ))
Las señales de pago no se abren en las cuentas que son reconocidas por el sistema MQL como céntimos. Pero desgraciadamente no son reconocidos por todos los corredores, y por eso es posible el truco de magia).
Si no es un secreto dónde están los 1200 suscriptores, quizás me apunte yo también.
No es un secreto. En la lista de señales para MT4 establecer la clasificación por el número de suscriptores - hay más de 1900 ))
Puede ser, pero Andrey ha escrito claramente que las pequeñas empresas tienen el mismo servidor para las cuentas en dólares y en céntimos.
Las cuentas en centavos se muestran como cuentas en dólares en consecuencia.
Conozco al menos 3 cocinas pequeñas donde esto sucede en MT4. Sus nombres comienzan con W, F y otra vez con F. También hay una gran cocina muy famosa donde esto sucede en mt5. Su nombre empieza por R.
Boris, ¿realmente estamos hablando de roboforex?
Sí. Los centavos de mt5 en el robot se definen como dólares.