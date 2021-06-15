¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 109
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
si se adjunta el código fuente a la discusión, entonces no, no sería publicidad
¿Y si el código está en mi cabeza y no puedo expresarlo correctamente?
Tal vez se refiera a prohibir la discusión del producto terminado de un tercero, no el suyo o el de Signal. ¿Es eso lo que quiere decir?
Él, como comprador de productos, está buscando una oportunidad para discutir algunos productos, pero las reglas no lo permiten aquí.
Según tengo entendido, eso es lo que quiere.
¿Pero qué pasa si el código está en mi cabeza y no sé cómo escribirlo correctamente?
Si la estrategia vale algo, habrá quien escriba el código de uso público "gratis".
Él, como comprador de productos, está buscando una oportunidad para discutir algunos productos, pero las reglas no lo permiten aquí.
Según tengo entendido, eso es exactamente lo que quiere.
para que cada producto tenga un hilo de "discusión"
Él, como comprador de productos, está buscando una oportunidad para discutir algunos productos, pero las reglas no lo permiten aquí.
Según tengo entendido, eso es exactamente lo que busca.
Y eso también.
Pero no en este hilo - no es para ti :)
empezar el suyo propio.
Hice un hilo sobre ello pero fue borrado por alguna razón o ¿la glasnost también está prohibida en nuestro país?
He borrado el hilo.
Lo borré porque intentabas obligar a los dueños del foro a hacer lo que ellos creen que está mal.
Es decir, permitir mensajes e hilos publicitarios en el foro no va a ayudar en nada al desarrollo de Metatrader.
Y sigues intentando obligarles a hacer lo que tú quieres que hagan y ellos no quieren hacer.
2. Además, no hay nada citado en tu hilo para mantener de alguna manera la discusión.
Un flubber que todos (los usuarios del foro) tenemos que leer por alguna razón.
3. Ahora. Has trasladado "suavemente" la discusión en este hilo a cualquier tema que quisieras ...
---------------
En resumen, es una agresión.
Y si sigues siendo así de agresivo contra el foro, te banearé permanentemente.
Se te ha aclarado varias veces que este es un foro técnico para discutir el lenguaje y el terminal.
y no le des importancia.
Si quieres anunciar algo, hazlo en tu perfil, en tu blog, en tus productos/señales.
Pero deja el foro para la discusión constructiva de los mismos temas para los que fue creado: la lengua, el terminal y todo lo que conlleva.
¡Buena caza a todos!
¡Buena caza a todos!
¿Es una foto de Michael Jackson?