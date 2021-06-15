¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 55
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ya sabes cómo se suscribe la gente... cuando lo hacen, lo hacen bien y es un callejón sin salida.
no sólo habrá estos problemas de copia -el abonado puede no saberlo- sino que el servicio no puede ser ajeno y está obligado a tomar medidas ya que es su ámbito de responsabilidad.
Mira la pestaña de deslizamiento.
y el problema puede estar en el lado del abonado, mala conexión, un gran ping al servidor, puede haber un montón de problemas en el lado del abonado.
ganancia media 20 pips en 4 marca (506 operaciones), no es tan fuerte pips
ZS: pero la carga depotiva es desalentadora )
comprueba la pestaña de deslizamiento.
El problema podría estar en el lado del abonado, mala conexión, alto ping al servidor, podría haber muchos problemas en el lado del abonado.
si son casos aislados, es una cosa -- si los casos son masivos (como en esta señal), ya es un problema de servicio
Tío, he mirado los oficios).
El promedio de Pipser)
Hola a todos.
El promedio de Pipsaver tiene más de mil suscriptores, ahí lo tienes))
Si puedes, puedes decirme donde cavar para reducir el deslizamiento, siendo realistas mucha gente perdió dinero en pipsqueak hoy...
Gracias.
maldita sea miró ofertas )
pipser está promediando)
Como alternativa, esta solución puede hacerse en el servicio:
1) las operaciones con resultado inferior a 2-3 pips - no cuentan en las estadísticas de la señal (como el cálculo de aumento y etc.) - puede escribir en una línea separada, como las operaciones de pips, el número de
En cuanto a la función de reembolso en algunas empresas de corretaje - si el beneficio es inferior a 3 pips, entonces el reembolso no se cobra.
Del mismo modo, en este caso, en las estadísticas no hay scalping en absoluto, o no más de un determinado porcentaje de todas las operaciones.
2) Si el proveedor está haciendo pips y el pipsing alcanza un cierto porcentaje durante algún período de tiempo, por ejemplo un día - entonces escriba una advertencia a la manera de la cuenta de centavos, como "El proveedor está haciendo pipsing, los resultados de los suscriptores pueden ser diferentes".
Top: cuánto se invierte en esa palabra. No, no es sólo una palabra. Es un estado. Es el nivel más alto de la clasificación. Top es cuando eres el mejor de todos D))))
Vamos, que el bajón está a punto de ser reparado con un gran lote. Ya ha ganado 84 de 150 libras. El mes de marzo ya está en negro.
Estaba demasiado contento de ser el primero, me excedí un poco y usé mis manos para ganar a fin de mes.
Vamos, la reducción está a punto de ser pagada con un gran lote. Ya está fuera de -150 libras, 84 ganadas. Ya estoy en negro en marzo.
Me alegro de haber sido el primero, pero me he excedido un poco y he utilizado la mano para obtener algún beneficio a final de mes.
Con este riesgo, el proveedor de señales debería darme al menos una ganancia del cien por cien al mes.
Como decía una crítica: "Se preocupa por sus estadísticas y no le importan nuestras cuentas".
El hecho de que tal señal "saliera" en el TOP... desvirtúa en cierto modo las palabras/garantías de la administración del Servicio de que la clasificación tiene en cuenta una serie de indicadores, como la "estabilidad", la "fiabilidad" y otros.
La fórmula de calificación necesita un trabajo serio: los acontecimientos de los últimos días y el comportamiento de las señales superiores han demostrado que la calificación ha ido cuesta abajo.