Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2160
Gracias por la halagadora valoración.
Eres un maestro en evadir respuestas.
Entonces, ¿qué quieres sugerir?
(De acuerdo.
Para demostrar algo, hay que mostrar algo.
Abriré una señal de no suscripción el lunes. Entonces hablaremos.
Sólo hay que comparar.
Nadie dice que estés equivocado.
cambiar las entradas de su sistema y ver el resultado
Por cierto, yo también estoy interesado.
La realidad es que no sabes cuál es el ruido de tu ST.
así que al cambiar los filtros, sólo estás cambiando el TS.
Te sugiero que cierres este hilo con el procesamiento digital de señales que no sirve para nada para los mercados financieros
¿Te parece convincente?
palabras del administrador:
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
no. Pero esto suena convincente.https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
OK
El problema de la descomposición en serie de Fourier es que el problema se resuelve de frente, es decir, con ruido.
primero hay que filtrarlo y luego descomponerlo
a continuación, aplicar un coeficiente a cada frecuencia, o un predictor, como es habitual aquí
y luego volver a armarlo
el resultado será interesante
En realidad, por si alguien no lo sabe, se trata del filtro EMA( media móvil exponencial ):
.
ok
sí, bienvenido al aprendizaje automático
Maxim, MO es DSP (procesamiento digital de señales)
Así que no tiene sentido discutir sobre ello.
ok
Cuántas tonterías de radioaficionado has tenido ya ((
No funciona para el mercado, nunca ha funcionado y nunca funcionará.