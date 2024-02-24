Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2160

Aleksey Vyazmikin:

Gracias por la halagadora valoración.

Eres un maestro en evadir respuestas.

Entonces, ¿qué quieres sugerir?

(De acuerdo.

Para demostrar algo, hay que mostrar algo.

Abriré una señal de no suscripción el lunes. Entonces hablaremos.

[Eliminado]  
Renat Akhtyamov:

Sólo hay que comparar.

Nadie dice que estés equivocado.

cambiar las entradas de su sistema y ver el resultado

Por cierto, yo también estoy interesado.

La realidad es que no sabes cuál es el ruido de tu ST.

así que al cambiar los filtros, sólo estás cambiando el TS.

Te sugiero que cierres este hilo con el procesamiento digital de señales que no sirve para nada para los mercados financieros

 
Maxim Dmitrievsky:

la realidad es que no sabes cuál es el ruido de tu tc

así que, cambiar los filtros, sólo cambia el TS.

Te sugiero que cierres el tema de la mierda del procesamiento digital de señales, que no sirve para los mercados financieros desde la palabra "en absoluto".

¿Te parece convincente?

palabras del administrador:

[Eliminado]  
Renat Akhtyamov:

¿suena convincente?

palabras del administrador:

no. Pero esto suena convincente.

Maxim Dmitrievsky:

No. Eso sí que suena convincente.

OK

El problema de la descomposición en serie de Fourier es que el problema se resuelve de frente, es decir, con ruido.

primero hay que filtrarlo y luego descomponerlo

a continuación, aplicar un coeficiente a cada frecuencia, o un predictor, como es habitual aquí

y luego volver a armarlo

el resultado será interesante

[Eliminado]  

En realidad, por si alguien no lo sabe, se trata del filtro EMA( media móvil exponencial ):

.

[Eliminado]  
Renat Akhtyamov:

ok

El problema de la descomposición de la serie de Fourier es que el problema se resuelve de frente, es decir, con ruido

primero debe ser filtrado y luego descompuesto

a continuación, aplicar un coeficiente a cada frecuencia, o un predictor, como es habitual aquí

y luego volver a armarlo

el resultado es interesante

sí, bienvenido al aprendizaje automático

 
Maxim Dmitrievsky:

Sí, bienvenido al aprendizaje automático.

Maxim, MO es DSP (procesamiento digital de señales)

Así que no tiene sentido discutir sobre ello.

[Eliminado]  
Renat Akhtyamov:
Maxim, el Ministerio de Defensa es el COC

No seas tan ridículo.

 
Renat Akhtyamov:

ok

El problema de la descomposición de la serie de Fourier es que el problema se resuelve de frente, es decir, con ruido

primero debe ser filtrado y luego descompuesto

a continuación, aplicar un coeficiente a cada frecuencia, o un predictor, como es habitual aquí

y luego volver a armarlo

el resultado será interesante

Cuántas tonterías de radioaficionado has tenido ya ((

No funciona para el mercado, nunca ha funcionado y nunca funcionará.

