Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 864
Se salta el bar actual, pero hay que volver a comprar el siguiente...
No seas estúpido. Pregunta por Liam. Aunque es bueno...
Espera un momento. Todavía no es de noche....
ok
Mejor ayúdame a encontrar el hilo. Allí estaba escrito que el indicador debía empezar a calcular la primera barra cuando llegara a cero. Tengo que compilarlo todo el tiempo si quiero que se tenga en cuenta. No encuentro ese tema en el foro :-(
¿Qué quiere decir public???? Señal...
Es que con un apalancamiento de 1:1000, no te da la posibilidad de conectarte a la señal. Pensaré en hacer 1:100 como en los viejos tiempos.....
No lo veo en absoluto.
dice 1 señal
Hago clic en el 1 y está vacío
Hoy he estado fijando precios: una máquina Windows en la nube con un disco de 10 GB cuesta entre 700 y 1000 p/mes. Pon lo que quieras, todo lo que quieras.
No es una mala plataforma para TC. Además, bajo Windows es posible poner software adicional - R, Python, DLL, etc. lo que quieras.
PS Se encontró con una máquina incluso para 350r / mes con 1 GB de RAM, disco, etc. no entendía. Está todo muy vagamente escrito.
Interesante artículo de revisión sobre los modelos de series temporales
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Andrei, 2018.04.27 09:01
Por cierto, aquí también hay un artículo de revisión sobre la previsión de BP
https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
No hay mucho que ver. Ayer perdí el 82% de mi depósito a mano. Pérdidas...
No hay mucho que ver. Ayer entregué en mano el 82% del depósito. Pérdidas...
Dejé de comerciar con mis manos después de haber perdido unas cuantas.
¿O quiere la adrenalina del juego? A veces me apetece, pero la experiencia me dice que no...
Imagínate. Ayer por la mañana estaba sentada y recibí una señal que era un error y me arrastró a un negativo, y cuando las cosas no salen como yo quiero pierdo el control y las cosas se ponen feas como resultado. En fin... OOPS. También desactivé el EA en el VPS y me perdí esa señal de chocolate hoy. Me estoy arrancando los pelos :-(
*Mira, el ruiseñor*
Cantando la misma canción...
Sí, ya sabes. A mí también me pareció raro. Pero la verdad es que es muy chula :-(
La primera señal me dejó fuera de combate :-(