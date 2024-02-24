Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 864

Nuevo comentario
 

Se salta el bar actual, pero hay que volver a comprar el siguiente...


 
Vizard_:

No seas estúpido. Pregunta por Liam. Aunque es bueno...

Espera un momento. Todavía no es de noche....

 
Vizard_:

ok

Mejor ayúdame a encontrar el hilo. Allí estaba escrito que el indicador debía empezar a calcular la primera barra cuando llegara a cero. Tengo que compilarlo todo el tiempo si quiero que se tenga en cuenta. No encuentro ese tema en el foro :-(

 
Mihail Marchukajtes:

¿Qué quiere decir public???? Señal...

Es que con un apalancamiento de 1:1000, no te da la posibilidad de conectarte a la señal. Pensaré en hacer 1:100 como en los viejos tiempos.....

No lo veo en absoluto.

dice 1 señal

Hago clic en el 1 y está vacío

 

Hoy he estado fijando precios: una máquina Windows en la nube con un disco de 10 GB cuesta entre 700 y 1000 p/mes. Pon lo que quieras, todo lo que quieras.

No es una mala plataforma para TC. Además, bajo Windows es posible poner software adicional - R, Python, DLL, etc. lo que quieras.

PS Se encontró con una máquina incluso para 350r / mes con 1 GB de RAM, disco, etc. no entendía. Está todo muy vagamente escrito.

 

Interesante artículo de revisión sobre los modelos de series temporales

 
Renat Akhtyamov:

no se puede ver en absoluto

dice 1 señal.

Al hacer clic en el 1, está vacío.

No hay mucho que ver. Ayer perdí el 82% de mi depósito a mano. Pérdidas...

 
Mihail Marchukajtes:

No hay mucho que ver. Ayer entregué en mano el 82% del depósito. Pérdidas...

¿Por qué usas las manos? Tienes un robot. ¿O es que te apetece la adrenalina del juego?
Dejé de comerciar con mis manos después de haber perdido unas cuantas.
¿O quiere la adrenalina del juego? A veces me apetece, pero la experiencia me dice que no...
 
elibrarius:
¿Qué haces con las manos? Tienes un robot. ¿O querías un poco de adrenalina en el juego?
Dejé de operar con las manos después de algunas de estas pérdidas.
¿O quiere la adrenalina del juego? A veces me apetece, pero la experiencia me dice que no...

Imagínate. Ayer por la mañana estaba sentada y recibí una señal que era un error y me arrastró a un negativo, y cuando las cosas no salen como yo quiero pierdo el control y las cosas se ponen feas como resultado. En fin... OOPS. También desactivé el EA en el VPS y me perdí esa señal de chocolate hoy. Me estoy arrancando los pelos :-(

 
Vizard_:
*Mira, el ruiseñor*
Cantando la misma canción...

Sí, ya sabes. A mí también me pareció raro. Pero la verdad es que es muy chula :-(

La primera señal me dejó fuera de combate :-(


1...857858859860861862863864865866867868869870871...3399
Nuevo comentario