Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2135
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No. Pienso en el Grial todo el tiempo y el trabajo me hace pensar en el trabajo.
¿Así que adelanto los tics?
Tal vez puedas usar la NS para averiguar cómo adelgazar las garrapatas.
Cargue una serie de ticks y deje que la red neuronal diluya el hilo hasta que satisfaga algunas condiciones.
Deje que los expertos le digan si es posible o no...
...
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores.
Un modelo sólo puede construirse mediante la posición de los puntos en el espacio.
En nuestro caso se trata de la posición de los puntos en el plano de la carta.
Entonces, ¿hay que adelgazar las tics?
Tal vez puedas usar la NS para averiguar cómo adelgazar las garrapatas.
Cargue una serie de ticks y deje que la red neuronal diluya el flujo hasta que satisfaga algunas condiciones.
Deje que los expertos le digan si es posible o no...
Por supuesto que es posible, pero hay que plantear la tarea con prudencia.
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores.
Un modelo sólo puede construirse mediante la posición de los puntos en el espacio.
En nuestro caso, por la posición de los puntos en el plano de la carta.
¿Un gráfico tiene un plano?
¿tiene el gráfico un plano?
Mi monitor es plano, el gráfico es plano en él. Tal vez el tuyo sea tan redondo como un globo terráqueo, entonces te envidio).
He aquí un ejemplo sencillo de una máquina que reconoce un modelo de mercado a partir de 8 puntos de un plano.
La máquina reconoce el patrón de mercado y da una respuesta exacta e inequívoca. "1837". El actual 4 en punto.
Este es el ejemplo más sencillo.
Mi monitor es plano, el gráfico es plano en él. Tal vez el tuyo sea tan redondo como un globo terráqueo, entonces te envidio).
Me encanta este recableado .....
De este pensamiento se deduce que los indicadores no funcionan porque sus puntos no se encuentran en el plano
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores.
Un modelo sólo puede construirse mediante la posición de los puntos en el espacio.
En nuestro caso, por la posición de los puntos en el plano de la carta.
¿No mienten o tienen un monitor redondo separado para los indicadores?
En realidad, entiendo lo que quieres decir, pero lo has entendido mal...
Debería haberlo dicho: estoy formando mi modelo utilizando los extremos de los precios, combinaciones de posiciones extremas relativas entre sí que forman un patrón.
¡¡TODOS!!
Estas cifras no dicen nada. Son información para la máquina sobre la ubicación de los puntos en el espacio. Se construye un modelo de mercado a partir de ellos. Hay muy pocos modelos sencillos. Cambian periódicamente, pero se repiten constantemente. Este es el patrón de los gráficos, como los gráficos financieros.
Puede crear una estructura compleja en la que puede ver los más mínimos detalles del comportamiento del mercado para realizar un análisis preciso.
No soy programador, así que no puedo construir estructuras complejas. Lo hago todo sólo superficialmente. No puedo encontrar una personalidad decente para el trabajo general.
Me encantan estas reediciones .....
De este pensamiento se deduce que los indicadores no funcionan porque sus puntos no se encuentran en el plano
¿No lo son, o tienes un monitor redondo separado para los indicadores?
En realidad entiendo lo que quieres decir, pero lo has expresado mal...
Debería haberlo dicho: estoy formando mi modelo utilizando los extremos de los precios, combinaciones de posiciones extremas relativas entre sí que forman un patrón.
¡¡TODOS!!
¿Qué tiene que ver esto con laremodelación?
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores. PUNTO.
Creo que la palabra "modelo" es clara.
No entiendo en absoluto cómo construir un modelo a partir de osciladores.
¿Qué tiene esto que ver con elexceso de cambio?
No se puede construir un modelo de mercado a partir de las lecturas de los indicadores. PUNTO.
No entiendes lo que es un indicador, o más bien un filtro...
Un indicador es una fórmula matemática (un filtro ) que transforma la información bruta en algo cualitativo (filtrado)
Al trazar una línea de tendencia a lo largo de los extremos para filtrar un evento, se crea una transformación matemática(filtro)== indicador
Pero luego, por ignorancia gritas que no funciona)) - paradoja))
Más concretamente, el problema del pensamiento estereotipado...
DOT))
El filtro puede ser todo, el propio sistema de trading es un filtro que utiliza toda la información disponible para hacer una elección de compra/venta/retiro.