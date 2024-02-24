Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 863
Aquí vamos. El actual debería estar arriba, pero el siguiente debería estar abajo... Así que mantén los puños en alto y reza....
Una pintura al óleo, como se dice...
La próxima compra será ......
Pintura al óleo...
¿ya has ganado dinero con el Lexus hoy?
Todavía no... Sólo soy una pequeña... sólo una libra. Realmente tratando de reducir el error fui con un lote doble y fallé, pero creo que todo estará bien al final del día...
Me gusta cuando una opción viene con fuerza... Los próximos 15 minutos van a subir, creo que hay que comprar, hemos bajado un poco y podemos subir en los pullbacks...
Sigue siendo el mismo óleo...
Creo que vamos a retroceder en un futuro próximo... con la esperanza de un retroceso compré otro....
¡Oh, Dios mío! Lo hice y lo hice, me pregunto por qué los resultados no mejoran... resultó que las fichas se enviaron todas a 1 matriz y se duplicaron. Llevo 2-3 días perplejo por culpa de 2 o 3 dígitos.
Ahora todo es como debería ser. Me paso a las pruebas de demostración :)
Una mierda de demostración. Mejor una microcuenta o algo real. Créeme, la diferencia entre la demo y la real, aunque el mini y el macro sigan estando ahí...
Necesito la demo para el ajuste final
Llevo 10 años usándolos :) por algo apuesto por ellos.Es mi regalo por el cumpleaños de hoy :) ahora es posible salir a pasear
¡¡¡¡¡No hay problema!!!!! Les felicito sincera y sinceramente en esta brillante fiesta en la vida de todos. Le deseo buena salud y buenas tendencias.....
Gracias. :)
¿Qué quieres decir con "gracias"? Tendrás que ...... sólo bromea.... Pero vas a tener que vigilar a tu robot. Veo que está empezando a hacer los gráficos correctos. Más precisamente, está claro que el crecimiento está garantizado después de la optimización, así que estoy seguro de que estará bien. No te olvides de controlar la cuenta al final....