Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 862
Hice (rehice) un genial indicador de volatilidad. He añadido volúmenes.
¿alguien lo necesita como característica?
https://www.mql5.com/ru/code/12567
Añadí el volumen de garrapatas y tomé la raíz de todo esto (no sé por qué, pero define los ciclos normalmente)
marcado en rojo donde se puede cambiar el retardo.
La tarea: predecir la volatilidad para n barras por delante y convertirla al precio
Las formas más sencillas: autoregresión y https://www.mql5.com/ru/articles/318
¿Aún no se ha reeditado el código?
No es mi indicador.
Uy. No lo miré.
Entonces, ¿quieres subir tu versión?
Pues bien: ¿quieres subir tu propia versión?
¿Por qué? Te he mostrado lo que he mejorado.
+ Todavía no se ha comparado qué volatilidad es más fácil de predecir: en el indicador inicial o en el corregido
Bueno.... ¡¡¡¡Basta de carabinas, no más bailes!!!! Conseguí un modelo para BO hoy con un buen nivel de WI para ir. Así que vamos a ver lo fuerte que es esta bestia, a saber. R+Reshetov+R. Así se verá de una vez quién es el duro :-)
Vale, ha sido una noche de insomnio, pero estoy en la cola. Para aquellos que quieran jugar con Bo Do the following, descargue el indicador básico TD Sequenta desde allí. Lo lanzamos en el gráfico de libras M15 con los parámetros 5 y 5 y esperar a que el punto verde, tan pronto como aparece inmediatamente registrado en este hilo y esperar a que el asesoramiento sobre las transacciones en el Bo. Esta noche estoy en casa por el momento, así que creo que cambiaré bien...
Estás apuntando demasiado bajo, no puedes crear tu propio fondo de cobertura en BO
Es sólo por diversión. Mantén tus manos ocupadas para no tener que preocuparte... :-)
Gracias. Instrucciones seguidas. ¡¡Esperando el punto verde!!
¿Lo dices en serio o me estás tomando el pelo? No puedo distinguir cuando estás siendo sarcástico y cuando estás siendo realista....
Muéstrame una captura de pantalla, necesito estar seguro de que el indicador es correcto.....
Así que. ¿Truco? ¿Sorprendido de ver lo bien que me va en el comprar más? Ya he tenido dos, y creo que estoy a punto de tener otro. Mira esto. Especial para los EE.UU. ....
La flecha le indica lo que será la barra en una barra. Así que nos saltamos la que está en construcción, pero estoy pensando en comprar una opción en la siguiente. ¿Te apuntas? ¿Estás conmigo?