Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 860
Je))) Objetivo en el horizonte que apruebo)).
Como si fueras al banco: ¿cuánto es hoy?
- El saldo de su cuenta de operaciones ha aumentado hoy en 5.508,56 euros.
- Bueno, vamos a llegar a mañana de alguna manera...
- ¿Desea contratar una póliza de seguro con descuento?
- No, gracias...
¿Qué quiere decir en el horizonte? Ya lo he alcanzado y para mí ahora mi trabajo forense consiste en lo siguiente. Me pongo una maqueta por la mañana durante 3-4 horas antes de la apertura de Europa, con un poco de afinación y baile con pandereta. O mejor dicho, durante este tiempo consigo encontrar el modelo que funcionará en el futuro (aunque no muy lejano) Pero pasa este tiempo. Para mí 3-4 horas tengo suficiente modelo para 3-5 días de trabajo. Así que dedico entre 3 y 4 horas a la semana a las divisas. En concreto, se trata del trabajo de preparación del robot para su lanzamiento. El resto del tiempo hago lo que me apetece y dedico tiempo al mercado únicamente por la atracción que he desarrollado durante muchos años. Ahora, por ejemplo, estoy planeando conseguir un trabajo. No puedo jugar con mis manos si estoy ocupado todo el día. Así que al menos la antigüedad se irá. ¡¡¡¡Puede que me jubile y gane mi pensión!!!!
¿Por qué necesitas una pensión si tienes un robot que gana dinero? Ahora tienes que gastarlo.
¡¡¡Estoy de acuerdo!!! Pero ya que has empezado a pagar a la UIF, creo que deberías terminar el trabajo. Sobre todo porque tener un robot no es suficiente. También hay que tener capital. No mis 2-3 rublos, sino uno normal. Estaba pensando en vivir del dinero de la bolsa. En mi estrategia y con riesgos infravalorados necesito alrededor de un millón, para retirarlo mensualmente con un beneficio de 100 mil. Está claro que en este mes no hace falta recaudar 200-300 mil. Esto supone un 20-30% de rentabilidad del capital. Pero un beneficio de más de 100 mil se utiliza para ampliar el capital. ¿La pregunta es? ¿De dónde sacas ese millón? Si intentas subir desde tus 3 mil, puede que te lleve mucho más tiempo, si empiezas con 100 mil de golpe. Si empiezo con cien mil, necesito alrededor de medio año para convertirlos en un millón, y eso si tengo suerte en mi trabajo. Se plantea otra cuestión, ¿dónde puedo conseguir 100 mil????
Ahora estoy de acuerdo, si un inversor con un centenar de ellos va a salir y estar de acuerdo para invertir en mi trabajo, estoy dispuesto a ofrecer tal inversor (en esta etapa) los términos y condiciones con el 20% de recompensa de los beneficios al gerente. Me refiero a mí :-) El resto del beneficio se reparte al 50%. El resto del beneficio se reparte al 50%. Quién puede aceptar invertir. Para estos inversores, que me apoyan al principio, estas condiciones serán de por vida. El próximo que quiera invertir ya estará trabajando en otras condiciones señaladas anteriormente......
Sólo han pasado dos meses. O mejor dicho, en una semana serán 2 meses. Y tengo 2600 de beneficio. No mucho, aunque la dinámica del balance es positiva. Pero es demasiado lento para crecer.... Por eso los inversores siguen siendo relevantes. Y aunque no hay capital ni inversores, no es un pecado ir a trabajar.... Especialmente para 70.000 monedas de madera, naturalmente ....
Sólo han pasado dos meses. O mejor dicho, en una semana serán 2 meses. Y tengo 2600 de beneficio. No mucho, aunque la dinámica del balance es positiva. Pero es demasiado lento para crecer.... Por eso los inversores siguen siendo relevantes. Y aunque no hay capital ni inversores, no es un pecado ir a trabajar.... Especialmente por 70.000 euros naturalmente....
No es broma, es lo que hay que hacer. El capital inicial es la cura de todos los proyectos empresariales.
Mostrar a todo el mundo esta imagen y explicar dónde se negocian las manos es un poco tedioso...
Lo intentaré....
En general, no es tan bueno. Las detracciones - al diablo con ellas, pero muy inestables. No creo que merezca la pena el riesgo.
Estoy de acuerdo, pero me voy a arriesgar a coger una mierda de dinero y añadirlo a mi cuenta para poder abrir una nueva cuenta y sacarlo. Lo haré ahora..... Así que vamos a empezar con una pizarra limpia.... :-)
Bueno, si sólo es una cuenta de mierda, pues al diablo con ella).
No, no lo es. Yo lo llamo un maldito microcrédito. Muy bien, lo tomé prestado. Aquí están los siete míos. Empezando una nueva cuenta...