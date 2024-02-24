Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2194

Y todos seguimos admirando))))


¿Por qué tuviste que hacer tanto alboroto al respecto, te pregunto....

mytarmailS:

El circo se ha ido, pero los payasos se han quedado.

 
Maxim Dmitrievsky:

Interesante ejemplo de muestreo de nuevos puntos de CVAE, un ejemplo de selección de rango para el muestreo (en el espacio de características). Transformación del espacio de características. Visualización de clases/distribuciones

si tienes uno en python, genial

Aquí está la formulación del autocoder variacional, y su revisión en keras con la creación de su función de pérdida. Trabajaré en ello esta noche)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
Variational Autoencoder: Intuition and Implementation
  • wiseodd.github.io
There are two generative models facing neck to neck in the data generation business right now: Generative Adversarial Nets (GAN) and Variational Autoencoder (VAE). These two models have different take on how the models are trained. GAN is rooted in game theory, its objective is to find the Nash Equilibrium between discriminator net and...
welimorn:

Aquí está la formulación del autocoder de variación, y su revisión en keras con la creación de su función de pérdida. Voy a husmear esta noche)

https://wiseodd.github.io/techblog/2016/12/10/variational-autoencoder/

Sí, genial. Mi tensor por alguna razón no quiere levantarse, así que miraré la linterna.

Por ahora no me interesa tanto la aplicación como el enfoque en sí. Cómo establecer distribuciones, interpretar, etc. Porque hay diferentes maneras de hacerlo.

aquí hay artículos interesantes 1, 2, dan una intuición de lo que está pasando internamente

 

Bueno, lo hice... No estoy muy contento con el resultado... Era mejor para predecir las líneas de tendencia

lo interesante es que el precio no se mantiene en el canal previsto sino que rebota en él cuando se rompe

imágenes... todo lo que hay después de la línea vertical es una previsión

fecha fijada publicada en la página anterior

mytarmailS:

Estaba pronosticando distribuciones por n-barras delante (media y varianza). En función de la distribución elegí una estrategia. Aprendió bien, sobre los nuevos datos mal.

Pero con el nuevo enfoque de remuestreo podría funcionar.

Uladzimir Izerski:

Lleva cuatro años dando largas. Durante ese tiempo podría haber ganado 10 mil libras en la obra. Veamos qué pasa. No lo echará a perder. Y estará en el lado positivo.

Vova, ¿qué pasa con la ola, por qué estás en rojo?
 
Maxim Dmitrievsky:

Predije las distribuciones por n-barras adelante (media y varianza). En función de la distribución elegí una estrategia. Aprendió bien, sobre los nuevos datos mal.

Pero con el nuevo enfoque de remuestreo, quizá funcione.

Sí... esto no es una cosa fácil... Tengo una idea más, si no funciona, no sé qué probar((

 
mytarmailS:

Los extremos en ambos lados)))) datos parece ser todo lo que se puede contar en la trama. Ahora es más difícil, dividir la parcela en zonas de estados manualmente.... Tengo demasiado miedo de hacerlo.... Complicado)))))

 
Valeriy Yastremskiy:

Los extremos en ambos lados)))) datos parece ser todo lo que se puede calcular en la trama. Ahora es más difícil, para dividir la parcela en zonas del estado manualmente.... Tengo demasiado miedo de hacerlo.... Complicado)))))

Sí, cualquier intento de predecir niveles es cien veces más difícil que predecir un valor de traza, no todo está claro, hay que idear un montón de cosas nuevas y no triviales para implementar la idea...

Pero es interesante, y tengo el sueño de que funcione).

