Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2200
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aguador 🤣🤣🤣🤣 pero en un banco. La chica te preguntará dónde trabajas. ¡En un banco!
Bueno, no literalmente como aguador, sino como cajero, no hay puesto paraun agu ador en un banco, pero estoy de acuerdo, no hay mucho patetismo ((
Los bancos trabajan con clientes. Reciben divisas de unos clientes y las venden a otros. Cuando hay una desviación, pueden comprar o vender. Pero esto no es una especulación. Sí, y para ello los operadores se sientan y hacen operaciones a mejor precio.
En teoría, sí, pero en realidad todos los grandes banqueros sueñan con tener un fondo de cobertura de bolsillo como el de Goldman, etc. Y los operadores no sólo operan con skews.
Pensemos que lo principal es el conocimiento
Todo lo que sé es que definitivamente no sé nada :)
Maxim Dmitrievsky:
El mono no ha perdido todavía, el mío desde luego no. Tal vez la semana que viene lo ejecute en MO real, ya que he empezado a obtener muy buenos resultados. En cuanto a Rena, una vez más demostró ser un observador de las estrellas. Escribió sobre filtros y DSP y supervisó un mono. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. + Dejo el tema porque aquí no hay más que agua. Nada interesante. Una pérdida de tiempo.
Lástima, eres uno de los pocos que han inclinado este tema en la dirección de ME, buscando direcciones interesantes, y compartiendo tus hallazgos. Gracias por sus publicaciones.
¿Por qué los pequeños venden donde los grandes compran? ¿No te parece una idea estúpida?
¿Tienen alguna opción? :)))) La agricultura colectiva es voluntaria, no así, se quiera o no :)))
En teoría sí, pero en realidad todos los altos cargos de los bancos sueñan con tener un fondo de cobertura de bolsillo como los Goldman, etc., y los operadores no se limitan a operar.
Te diré un secreto. Sólo que a nadie más. Se hace para enriquecer a un determinado grupo. Sólo sabe)).
No vas a ir a ninguna parte. Trabajarás en la construcción o en una fábrica, te espabilarás y volverás aquí con un nuevo bagaje de conocimientos.
Genial depo en la señal. Nunca saldrá de él))
Graal que eliminó el lunes y cerró hoy con plumas // porcentaje reducido "Algotrading"
así que no hay nada que hablar.
Todo lo que sé es que definitivamente no sé nada :)
tal posición....
======================================
Comercio OOS
en los signos triviales de OHLC.
Ni siquiera he intentado complicar las cosas.
tal posición....
======================================
Comercio OOS
en los signos triviales de OHLC.
Ni siquiera he intentado complicar las cosas.
¿Quién te impide apostar de verdad y picar pasta?
¿O nos estás pidiendo permiso?
Sí, lo sé.