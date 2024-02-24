Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2198
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Y cuál es el tiempo máximo que transcurre entre la causa y el efecto, alguna estadística?
todavía no, no es una tarea trivial, es cien veces más difícil que predecir un paso adelante o ese tipo de cosas...
tienes que descubrirlo por ti mismo.
Pero voy a hacer una contrapregunta: ¿cuál es la diferencia entre abrir una operación y tomar un stop, o entre abrir una operación y tomar un take?
Stop and Take es una orden de límite, la fuerza que crea niveles.
Ahora está claro que este concepto de "brecha" no tiene límites claros...
Esto es lo que elibrarius no entendió
No, por todos los parámetros el mercado es una serie temporal, pero por estructura interna no lo es...
el mercado se rige por órdenes, de mercado y limitadas... son las de límite las que crean niveles, canales, etc...
ningún método de BP, y hay muchos, tiene en cuenta la influencia de las órdenes limitadas en el precio (BP) ...
¿Cree que el precio alcanza la orden de límite y, por tanto, se da la vuelta?
¿Cree que el precio llega al límite y se invierte por esa razón?
Estoy seguro de ello, pero esto es mi imho, no la verdad¿Qué otra razón podría ser? Me preguntaba realmente )
Si no solucionas el problema de cómo funcionan los robots de los grandes jugadores, nada te saldrá bien.
Sí, hay niveles, pero siempre son nuevos en relación con los precios anteriores. Ese es el problema de no entender los mercados.
Si no solucionas el problema de cómo funcionan los robots de los grandes, nada te saldrá bien.
Sí, hay niveles, pero siempre son nuevos en relación con los precios anteriores. Ese es el problema de no entender los mercados.
Por qué es eso...
Un jugador grande abre vendiendo a jugadores pequeños, y cierra sus compras (ventas) utilizando stop losses(compras) de los mismos jugadores pequeños ...
Los Stop Loss se acumulan en un solo lugar (gracias a los yelders, gerbals y pro's), este es el nivel que puedes tratar de predeciren teoría....
Por qué no...
un jugador grande abre la compra vendiendo a jugadores pequeños, y cierra su compra (vende) debido a las pérdidas de parada(compras) de los mismos jugadores pequeños ...
Los Stoploss se acumulan en un lugar (gracias a los spreaders, herders y vendedores), este es el nivel que se puede intentar predeciren teoría....
¿Y por qué los pequeños comerciantes venden donde los grandes compran? ¿No te parece una idea estúpida?
Estoy seguro de que es, pero es mi imho, no la verdad¿Qué otras razones podría haber? Me preguntaba realmente )
Varía - a veces realmente ponen una pared de alto volumen en un par de niveles en la copa y hay menos actividad de los compradores - por razones naturales hay una inversión.
Sin embargo, lo más frecuente es que los niveles se defiendan visualmente: los volúmenes comienzan a hundirse y el precio se invierte.
Si nos vamos a los niveles rápidamente, la densidad en la copa se agota, lo que hace que el crecimiento sea insostenible, y quien quiera salir del mercado perderá mucho dinero.
Es decir, hay muchas razones y hay que considerarlas en su conjunto.
Añadido:
Aquí está el límite superior del canal de regresión como resistencia en Si hoy
Es diferente - a veces hay realmente una pared de alto volumen en un par de niveles en la copa y hay menos actividad de los compradores - por razones naturales hay una inversión.
Sin embargo, lo más frecuente es que haya una defensa del nivel visual: los volúmenes comienzan a hundirse y el precio se invierte.
Si nos vamos a los niveles rápidamente, la densidad en la copa se agota, lo que hace que el crecimiento sea insostenible, y quien quiera salir del mercado perderá mucho dinero.
Es decir, hay muchas razones y hay que considerarlas en su conjunto.
Alexei, estás vinculando el intercambio de divisas sólo desde un punto de vista puramente especulativo. La parte especulativa es pequeña. Es difícil concentrarse en ello.
Alexei, sólo relacionas el cambio de divisas en el mercado forex desde un punto de vista puramente especulativo. La parte especulativa es pequeña. Es difícil concentrarse en ello.
Miro la apuesta del Si y saco conclusiones de lo que veo.
Observa el cristal.
Y, los bancos especulan cuando ejecutan órdenes de compra/venta de divisas de clientes, personas jurídicas.
¿Por qué los pequeños venden donde los grandes compran? ¿No te parece una idea estúpida?
la pregunta es errónea, toda transacción tiene dos caras.
Para que un gran jugador compre por un millón, alguien tiene que vender por un millón .... el mismo lugar, el mismo precio, el mismo milisegundo...
el gran jugador no puede comprar al vacío como el pequeño...
Se queda en el cristal y espera la actividad de los pequeños jugadores, y se los lleva a todos, porque es el reverso de los pequeños jugadores
ahora todo lo que necesitas es llevar todos los stops para cerrar tu posición... Provocas a todos los participantes "en posición" a una operación inversa