Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2201

Uladzimir Izerski:

¿Quién te impide apostar de verdad y ganar pasta?

¿O nos estás pidiendo permiso?

Permiso concedido.

Sí, gracias...

Es sólo una solución local, hay miles de soluciones que se pueden encontrar...

Pruébalo, resuelve el problema de la acción rápida, crea el TC.

 
mytarmailS:

Probarlo, resolver el problema de la acción rápida, crear el TS

Bueno, aquí hay miles de listos en M5. Incluso en cualquier TF es lo mismo.

g13

 
Uladzimir Izerski:

indicador secundario común post factum

 
mytarmailS:

Verbatim, querida)) Las flechas sólo aparecen en la apertura de una nueva barra. Ni siquiera una risita)

 
Uladzimir Izerski:

bueno ya te reíste -10% en la señal )))

su indicador funciona al 100%))

 
mytarmailS:

¿Una caída del 10% es una caída?

Tengo un montón de TS. Y cuál aplique no es importante para burlarse de ti. La señal no es una forma de ganar dinero para mí.

Me imagino que ninguno de sus sistemas sobrevivirá a 10 operaciones sin perder a tal depo.

Quieres demostrar lo contrario. Pruébalo. Vamos a reírnos juntos).

 
Uladzimir Izerski:

Sí, -10% en tres días... en cualquier puntal te habrías llevado una merecida patada en el culo con una operación así.

Uladzimir Izerski:

y cuál utilice para burlarse de ti no importa.

Ahahaha, nos sentimos humillados)))

 
mytarmailS:

Uno muy sabio ya se cagó y salió corriendo. Pronto tú también huirás)))

 
Uladzimir Izerski:

probablemente....

sólo que se quedará....

 
mytarmailS:

Ya vendrán otros nuevos. Hay mucha gente como tú, Mahim y Baxavs. Los reemplazarán.

Aportarán nuevas ideas).

