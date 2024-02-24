Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2192
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
es decir, no hay prácticamente nada más que "agua" descriptiva que no tiene nada que ver con la ciencia.
sí, pero incluso eso está más cerca del comercio que de los tsos
Vamos, deja de discutir... El que entiende, entiende.
Tal vez la comprensión llegue a alguien más.
Sí, pero incluso eso está más cerca del comercio que de los tsos.
Bueno, está al revés.
Tal vez la comprensión llegue a alguien más.
Sólo hay que estudiarlo al menos superficialmente para entender....
¡¡¡para entender que cualquier manipulación de una función ya es DSP, cualquiera!!!
filtrado, predicción, procesamiento, modulación, búsqueda de patrones, análisis...
las mismas redes neuronales, son filtros digitales, y los filtros digitales forman parte del DSP
es que todo el mundo aquí tiene el concepto de que el DSP es como las señales de radio
Sólo hace falta estudiarlo al menos superficialmente para entender....
¡¡¡para entender que cualquier manipulación de una función ya es DSP, cualquiera!!!
filtrado, predicción, procesamiento, modulación, búsqueda de patrones, análisis...
las mismas redes neuronales, son filtros digitales, y los filtros digitales forman parte del DSP
es que aquí todo el mundo tiene la idea de que el DSP es como las señales de radio y los pitidos.
Sí. Sólo porque un precio (cotización) no es una función continua, es discreta en el tiempo y cuantificada en el nivel - por eso tiene que ser procesada según las reglas del DSP.
Sí. Sólo porque un precio (cotización) no es una función continua - es discreta en el tiempo y cuantificada en el nivel - ya en virtud de eso su procesamiento debe hacerse por reglas DSP.
Hasta ahora estoy viendo en contra de la tendencia. Las operaciones de hoy no serán hasta mañana
ya no es una semana y ya no es una competición....
suscriptor e.
Sí, porque un precio (cotización) no es una función continua -es discreta en el tiempo y cuantificada en el nivel-, por eso debe procesarse según las reglas del DSP.
La temperatura también se mide de forma discreta. Lan es bueno. El DSP y el ECM son ciencias aplicadas, no fundamentales. No me gustan los filtros, aunque el microondas con un magnetrón y klystron y filtros de peine parecía contar)))) Bueno, no cayó en eso para nada))) Pero cuando la fórmula realmente vio aquí con los pros y los contras del filtro, entonces peine multidireccional recordó)
Así que este es el trato.
Quiero predecir los rayos del canal
Para construir un canal, se necesitan tres parámetros
1) altura desde tt (punto actual)
2) baja de tt
3) pendiente del canal
tres valores en total...
Necesito convertir estos tres valores en uno para entrenar un modelo de regresión...
Después, tengo que volver a convertir el valor previsto en tres valores (parámetros del canal).
Estaba pensando en hacerlo mediante PCA , reduciendo la dimensionalidad a un componente y luego convirtiendo de nuevo desde la previsión...
pero no pude describir los tres parámetros en un solo componente, demasiada pérdida de información, un componente no es suficiente
Karoch necesitamos resolver el problema, ¿quién puede entrenar redes con tres salidas (parámetros) a la regresión?
¿O tiene otras sugerencias?
P.D. La formación de tres modelos no es una opción