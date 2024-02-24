Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2196
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El curso sobre roll-ups ha terminado, aunque lo he dejado, ya que no me interesa simplemente enchufar vídeos de YouTube.
Pero, ahora he abierto un montón de cursos gratuitos de pago, como de coursera. Tomaré otra )). Por alguna razón recomiendan el inglés, pero no hay diferencia. Cuantos más cursos hagas, más alto será tu nivel. Luego te dan un certificado digital.
¿Por dónde se pasa?
https://2035.university/
Sí, genial. Mi tensor no quiere levantarse por alguna razón, así que estaré mirando la linterna.
Ni siquiera me interesa tanto la aplicación como el planteamiento en sí. Cómo establecer distribuciones, interpretar, etc. Porque hay diferentes maneras de hacerlo.
aquí hay artículos interesantes 1, 2, dan una intuición de lo que sucede en el interior
¡Genial!
Aquí hay ejemplos de varios modelos generativos incluyendo VAE con ejemplos para pytorch, puede ser útil
https://github.com/wiseodd/generative-models
estos niveles, es tan complicado...
Díganme, ¿quién iba a pensar que esta sección de la izquierda podría ser la causa de este rebote en la derecha?
¿Cuánta información adicional hay en el medio?
Voy a presumir un poco y decir que sospechaba o estaba casi seguro de que era así -....
Pero esto no es lo principal, lo principal es que no hay ningún algoritmo "fuera de la caja" que pueda encontrar tales relaciones .....
He buscado mucha literatura científica en busca de la solución de un problema similar con el mercado, pero este problema parece estar ausente...
Por eso no hay algoritmos capaces de resolver este problema...
Y por cierto, mirando el cuadro, se puede entender que el mercado no es una serie de tiempo, es como escrito en un formato de serie de tiempo, pero tiene que trabajar con él de otra manera, con la comprensión de su estructura ...
Esto significa que todos los enfoques conocidos no funcionan, lo que en principio se confirma con la práctica...
No estoy defendiendo nada y no intento hacer cambiar de opinión a nadie... Sólo quería escribir y escribí...
estos niveles, es tan complicado...
Díganme, ¿quién iba a pensar que esta sección de la izquierda podría ser la causa de este rebote en la derecha?
¿Cuánta información adicional hay en el medio?
Voy a presumir un poco y decir que sospechaba o estaba casi seguro de que era así -....
Pero esto no es lo principal, lo principal es que no hay ningún algoritmo "fuera de la caja" que pueda encontrar tales relaciones .....
He buscado mucha literatura científica en busca de la solución de un problema similar con el mercado, pero este problema parece estar ausente...
Por eso no hay algoritmos capaces de resolver este problema...
Y por cierto, mirando el cuadro, se puede entender que el mercado no es una serie de tiempo, es como escrito en un formato de serie de tiempo, pero tiene que trabajar con él de otra manera, con la comprensión de su estructura ...
Esto significa que todos los enfoques conocidos no funcionan, lo que en principio se confirma con la práctica...
No estoy defendiendo nada y no intento hacer cambiar de opinión a nadie... Sólo quería escribir y escribía...
Es necesario confirmar la hipótesis. Puede ser. Pero no parece lógico. Tenemos que buscar en diferentes sitios.
Tenemos que confirmar la hipótesis. Puede ser. Pero no parece lógico. Tenemos que ver diferentes secciones.
¿Qué no es lógico?
estos niveles, es tan complicado...
Díganme, ¿quién iba a pensar que esta sección de la izquierda podría ser la causa de este rebote en la derecha?
¿Cuánta información adicional hay en el medio?
Voy a presumir un poco y decir que sospechaba o estaba casi seguro de que era así -....
Pero esto no es lo principal, lo principal es que no hay ningún algoritmo "fuera de la caja" que pueda encontrar tales relaciones .....
He buscado mucha literatura científica en busca de la solución de un problema similar con el mercado, pero este problema parece estar ausente...
Por eso no hay algoritmos capaces de resolver este problema...
Y por cierto, mirando el cuadro, se puede entender que el mercado no es una serie de tiempo, es como escrito en un formato de serie de tiempo, pero tiene que trabajar con él de otra manera, con la comprensión de su estructura ...
Esto significa que todos los enfoques conocidos no funcionan, lo que en principio se confirma con la práctica...
No estoy defendiendo nada y no intento hacer cambiar de opinión a nadie... Sólo quería escribir y escribía...
¿qué no es lógico?
Que el patrón sea repetitivo y no aleatorio. Aunque no la aleatoriedad es secundaria.
Estás intentando predecir con demasiada antelación. 5 a 10 barras por delante es todavía posible. Pero 100 es imposible.
El asunto es que no estoy pronosticando el patrón sino el precio de rebote, y el rebote necesario puede ocurrir en 5 velas o en 55, no importa, y será el mismo patrón...
Eso es lo que digo, el enfoque del mercado como BP no funciona porque lo que importa en el mercado son los precios (niveles), no las ondas de movimientos de precios (patrones)
La cuestión es que no estoy pronosticando un patrón sino un precio de rebote, y el rebote al precio correcto puede ocurrir después de 5 velas o después de 55, no importa, y será el mismo patrón....
Esto es lo que digo, el enfoque del mercado como BP no funciona, porque lo importante en el mercado son los precios (niveles), no las ondas de movimientos de precios (patrones)