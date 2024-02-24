Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2199
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A veces es diferente - a veces realmente ponen ......
Hay por ejemplo robots que vuelven a comprar todo al mismo precio, incluso con órdenes de mercado, también lo considero un nivel límite...
Si alguien mantiene el precio (no importa cómo lo haga) lo considero un nivel límite ...
me parece que sería un límite... ps... ¡tu canal ha funcionado muy bien!
Miro en el vaso de Si y saco conclusiones de lo que veo.
Observa el cristal.
Y, los bancos especulan cuando ejecutan órdenes de compra/venta de divisas de clientes, personas jurídicas.
El tumblr no es de venta ni de compra. Los bancos venden y compran a petición de los clientes. Si no hay pedidos de clientes, ningún banco especulará por especular. Tienen que hacer ciertas tareas de previsión de la economía. Ellos deciden qué moneda se necesitará en el futuro. Pero esto no es una especulación sino un plan de trabajo.
Los especuladores son los clientes de DC.
Hay por ejemplo robots que vuelven a comprar todo al mismo precio, incluso con órdenes de mercado, también considero que es un nivel límite...
Si alguien mantiene el precio (no importa cómo lo haga, hay muchos), lo considero un nivel límite...
ps. ¡tu canalización ha funcionado muy bien!
Una cosa es segura: las situaciones pueden ser diferentes, y pueden afectar al movimiento posterior de los precios, y su descripción es útil para una previsión probabilística.
Y el canal... sí, a veces funciona bien. El otro día tuvo una bonita interacción en la línea central.
Quiero enseñar un modelo que determinará si será un avance o un retroceso - para tomar ganancias.
El vidrio no vende ni compra. Los bancos venden y compran a petición de los clientes. Si no hay ofertas de los clientes, ningún banco se dedicará específicamente a especular por especular. Tienen que hacer ciertas tareas de previsión de la economía. Ellos deciden qué moneda se necesitará en el futuro. Pero esto no es una especulación sino un plan de trabajo.
Los especuladores son clientes de la DC.
Hay suficiente información en el mercado para hacer hipótesis.
Los bancos son diferentes, los comerciantes procesan las órdenes de los clientes, es bueno cuando se puede vender la moneda con un beneficio...
El vidrio no vende ni compra. Los bancos venden y compran a petición de los clientes. Si no hay ofertas de los clientes, ningún banco se dedicará específicamente a especular por especular. Tienen que hacer ciertas tareas de previsión de la economía. Ellos deciden qué moneda se necesitará en el futuro. Pero esto no es una especulación sino un plan de trabajo.
Los especuladores son clientes de los DC.
Yo trabajaba en un pequeño banco como aguador en 2008. Había un departamento de trading interno con dos tipos que trataban de predecir el mercado y en uno de sus eventos corporativos uno de estos traders se jactó de haber obtenido 30 Kilobucks de beneficio el mes pasado. Dicen que han obtenido algún beneficio. Los bancos hoy en día se ocupan de casi todo lo que es rentable, inversiones arriesgadas en fondos de cobertura y autoespeculación, por qué no.
Yo trabajaba en un pequeño banco como aguador en 2008. Había un departamento de trading interno en el que un par de tipos intentaban pronosticar el mercado y en uno de los eventos corporativos uno de estos traders se jactaba de haber ganado 30 Kilobucks el mes pasado, así que alguna ganancia debía tener. Los bancos están ahora involucrados en casi todo lo que es rentable, las inversiones de riesgo en los fondos de cobertura y la auto-especulación, por qué no.
Los bancos trabajan con clientes. Obtienen divisas de algunos clientes y las venden a otros. Cuando hay una desviación, pueden comprar o vender. Pero esto no es una especulación. Sí, y para ello los operadores se sientan y hacen operaciones a mejor precio.
¿Tal vez formar un equipo y explorar juntos los niveles?
Hasta ahora es un 60/40, pero sé a dónde ir...
¿Deberíamos formar un equipo y explorar los niveles juntos?
Podríamos, pero el formato no está claro. Haré (si lo que tengo no es suficiente) predictores en MT5, no en R.
El mono no ha perdido todavía, el mío desde luego no. Tal vez la semana que viene lo ejecute en MO real, ya que he empezado a obtener muy buenos resultados. En cuanto a Rena, una vez más demostró ser un observador de las estrellas. Escribió sobre filtros y DSP y supervisó un mono. Por lo tanto, no hay nada más que discutir. + Dejo el tema porque aquí no hay más que agua. Nada interesante. Una pérdida de tiempo.
No vas a ir a ninguna parte. Trabajarás en una obra o en una fábrica, te espabilarás y volverás aquí con nuevos conocimientos.
Un depósito genial en la señal. Nunca saldrá))
Se puede, sólo que el formato no está claro. Haré (si lo que tengo no es suficiente) predictores en MT5, no en R.
Pensemos que lo principal es el conocimiento