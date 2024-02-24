Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2189
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los filtros no se limitan a las mezclas...
La CU es un filtro, su solución a un problema también es un filtro...
Estoy harto de ti y de tus filtros... acabas con los monos)
Y qué es lo que hay en el procesamiento digital (matemático) de señales y no en la econometría. Al principio existía el procesamiento de señales analógicas, los filtros, y con la llegada de las señales digitales analógicas, el procesamiento de señales se trasladó a las matemáticas. Y qué no sabes de matemáticas si sabes de econometría y procesamiento de señales)))) Lobachevsky y las series irracionales no necesarias))))
Se necesita Matstat: estimación de parámetros, pruebas de hipótesis, etc. Al menos a nivel de una comprensión clara de lo que es un valor p, etc.
En econometría, tampoco se puede prescindir de ella.
Estoy harto de vosotros y de vuestros filtros... y acabáis siendo unos monos).
y acabas con la pasta.
;)
y al final, la masa
en el dtz.
en el DC.
y el resultado final es la pasta.
;)
si puedes sacarlo antes del póker.
usted estaba comprando estúpidamente en todo el palo hacia abajo porque el precio se desvió del filtro hacia abajo. Y vendió cuando subió. Si es que se utiliza allí, por supuesto.
si puedes sacarlo antes del póker.
Además de toda la mierda - neuro, csos, hay un montón de conceptos financieros
como el riesgo, MM, etc.
el último ocupa unas 100 veces más espacio en el programa
Se puede ganar dinero sin saber producir una señal, conociendo sólo las finanzas.
si puedes sacarlo antes del póker.
usted estaba comprando estúpidamente en todo el palo hacia abajo porque el precio se desvió del filtro hacia abajo. Y vendió cuando subió. Si es que se utiliza, claro.
No está ahí. Es una estrategia diferente.
Si te fijas, la estrategia también opera siguiendo la tendencia y los pips en plano y tiene muchas otras características
No está ahí. Es una estrategia diferente.
Usted puede notar que la estrategia también opera contra la tendencia y pips en un plano y muchas otras cosas
Veo en contra de la tendencia hasta ahora. Los acuerdos de hoy se harán mañana.
No hay econometría:
1) Preprocesamiento de señales, cuantificación, poda, etc. El DSP está lleno de estas técnicas y todo se demuestra con teoremas y práctica.
En DSP hay secciones enteras de preprocesamiento inicial de señales.
2) No hay una teoría de creación de filtros, hay algunas soluciones ya hechas pero son bastante diferentes y hay muy pocas...
Hay secciones enteras sobre el filtrado en DSP, qué crear, cómo encontrar parámetros, cómo construir filtros "inteligentes" adaptativos, etc.
todo ello demostrado mediante teoremas y la práctica.
3) El análisis espetral no tiene teoría, nada, pero se puede utilizar para contar todo tipo de estacionalidad, variación, filtrado, coeficientes de correlación, autocorrelación, correlación cruzada, etc., y en general todos estos conceptos son de DSP ...
la econometría es el 2-4% de la información del DSP .... así lo veo yo
no hay nada en ella que no exista en la DSP, la DSP tiene mil veces más de lo que la econometría no tiene
Por supuesto, son campos que se solapan, pero son fundamentalmente diferentes. Y el preprocesamiento, los filtros adaptativos inteligentes con retroalimentación, bueno eso es.... Y nadie prohíbe estos métodos para procesar nada, ni la RV ni la música. En el ECM sigue habiendo complejidades matísticas y probabilísticas, que están ausentes en el DSP. La cuantificación de una señal es buena, pero siempre me ha molestado, el muestreo periódico de una señal continua para reducir el tamaño por algo cuantificado...
En general, uno no interfiere con el otro, y si se sabe utilizar, es bueno)))) Pero el ECM no forma parte del DSP. Son cosas diferentes. Y el DSP es parte de las matemáticas, matstat y matemáticas simples).
Y qué es lo que no te gusta de la econometría))))