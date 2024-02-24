Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2195
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sí, cualquier intento de predecir niveles es cien veces más difícil que predecir un valor de traza, no todo está claro, hay que inventar un montón de cosas nuevas y no triviales para poner en práctica la idea...
Pero es interesante, y tengo el sueño de que funcione )
No, es difícil calcular los extremos. Creo que tendré que volver más de una vez. Y la corrección del resultado depende del orden de las condiciones. Como un buen queso o una masa, no se pueden mezclar todos los ingredientes a la vez...)))) Empezaré con los extremos de segundo orden para determinar el estado de los extremos de la condición de la primera barra y de la inferior. El movimiento en el interior de la barra es de lata))))
No, es difícil llegar a fin de mes. Voy a tener que volver más de una vez. Y el orden de las condiciones determina el resultado correcto. Como un buen queso o una masa, no se pueden mezclar todos los ingredientes a la vez...)))) Empezaré con los extremos de segundo orden para determinar el estado de los extremos de la condición de la primera barra y de la inferior. El movimiento en el interior de la barra es de lata))))
Escucha, ¿has hecho algo con AMO? ¿En qué nivel estás con este tema?
Escucha, ¿has hecho algo con AMO? ¿En qué nivel estás con estas cosas?
Primero el algoritmo, luego el NS y el AMO. Necesito entender qué buscar. Entiendo lo que son los pesos y cómo funcionan los cerebros, y también entiendo un poco cómo se estructuran los paquetes de AMO).
Escucha, ¿has hecho algo con AMO? ¿En qué nivel estás con estas cosas?
De momento tengo los extremos divididos en niveles, las velocidades de borde y de cruce, la dispersión del corredor absoluta y los ratios de corredor medio de todos los niveles, las medias de barra hyloi y openclosis que mido también.
No en ninguno. Tiene más sentido para mí de forma manual.
eso es muy correcto...
Puedes entrenar las reglas y aprenderlas con Forrest, ¿verdad?
eso es muy correcto...
¿podría formarse una cosa como el bosque y extraer reglas de él?
Se podría probar con datos extremos o con incrementos entre ellos con referencia a los números de barra. Se pueden observar las velocidades en los bordes del corredor con la anchura del mismo. Hasta aquí en la tarea de estrategia de equilibrio. Etapa de cómo dividir correctamente las parcelas de los datos recibidos. El enunciado del problema, cuando estamos en contra del viento aumentamos la fuerza, cuando en contra perdemos fuerza. Los giros en U también pierden nuestra fuerza. Es sencillo. ))))
No entiendes, me refiero a otra cosa... Encontré algo interesante, podríamos asociarnos, que mt4 implementara la idea, pero se necesitan al menos cosas básicas que se sepan hacer con MO...
No quiero molestar a Max, puede que se ocupe más bien de los codificadores, es mejor buscar el grial ...
predicción del extremo
No entiendes, eso no es lo que quiero decir... Encontré algo interesante, podríamos asociarnos para que mt4 implemente la idea, pero se necesitan al menos conocimientos básicos con MO...
No quiero molestar a Max, puede ser mejor en la búsqueda del grial ...
previsión de extremos.
Es poco probable por el momento. Y p-ku tendrá que entender al menos algo de eso. Todavía no, no hasta la víspera de Año Nuevo, seguro. Ni siquiera terminé de leer el libro rosa, me dejé llevar)
Hasta el primer extremo la expansión del segundo orden, luego un salto hacia abajo, luego una tendencia del tercer orden hacia arriba, luego una tendencia del segundo orden hacia abajo, luego un salto hacia arriba, luego una tendencia del primer orden hacia abajo, luego un salto hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, luego una tendencia de la barra, del primer orden, de la barra hacia abajo. Esto es lo que quiero conseguir)
Es poco probable que llegue a tiempo. Y el r-ku tendrá que resolverlo al menos de alguna manera. Todavía no, no hasta la víspera de Año Nuevo, seguro. Todavía no he leído el libro rosa, me he dejado llevar) Es una bonita foto)
Hasta el primer extremo la expansión del segundo orden, luego un salto hacia abajo, luego una tendencia del tercer orden hacia arriba, luego una tendencia del segundo orden hacia abajo, luego un salto hacia arriba, luego una tendencia del primer orden hacia abajo, luego un salto hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, luego una tendencia de la barra, del primer orden, de la barra hacia abajo. Esto es lo que quiero conseguir)
Unreal. No es un laberinto que tengas que memorizar. El laberinto de nuestro comerciante siempre se está reorganizando
Por supuesto, es complicado, pero los dioses no son los únicos... Por supuesto que habrá un error... El algoritmo ahora calcula los extremos en la dinámica y no parece cometer errores).