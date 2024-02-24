Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2188
Me gustaría hacer un curso regular de instituto donde se enseñen redes neuronales, optimización, modelización de procesos reales, etc.
Pero soy demasiado débil en matemáticas (((
Si sólo necesita utilizar las series temporales, entonces la econometría y las matemáticas. Ciclos de tendencias, ruido de autocorrelación y todo eso. Es relativamente fácil.
..... a la vez que la econometría y su casación. Ciclos de tendencias, ruido de autocorrelación y todo eso. No es difícil.
Wow, este tipo de palabras vacías hizo un monitor de cuenta después de todo ))). Veamos cómo se aplica en la práctica su idea de comercio.
Aquí hay un simple filtro "digital" hecho de MA e incrementos, con un retraso mínimo. Se podría construir un millón de estos si tuviera sentido.
todo está en la econometría.
Y qué es lo que hay en el procesamiento digital (matemático) de señales y no en la econometría. Al principio existía el procesamiento de señales analógicas, los filtros, y con la llegada de las señales digitales analógicas, el procesamiento de señales se trasladó a las matemáticas. Y qué no sabes de matemáticas si sabes de econometría y procesamiento de señales)))) Lobachevsky y las series irracionales no necesarias))))
en la econometría no hay :
1) preprocesamiento de señales, cuantificación, poda, etc. El DSP está lleno de estas técnicas y todo se demuestra con teoremas y práctica.
Puede ver secciones enteras de preprocesamiento de la señal inicial en DSP
2) No hay una teoría de creación de filtros, hay algunas soluciones ya hechas pero son bastante diferentes y hay muy pocas...
Hay secciones enteras sobre el filtrado en DSP, qué crear, cómo encontrar parámetros, cómo construir filtros "inteligentes" adaptativos, etc.
todo ello demostrado mediante teoremas y la práctica.
3) El análisis espetral no tiene teoría, nada, pero se puede utilizar para contar todo tipo de estacionalidad, variación, filtrado, coeficientes de correlación, autocorrelación, correlación cruzada, etc., y en general todos estos conceptos son de DSP ...
la econometría es el 2-4% de la información del DSP .... así lo veo yo
no hay nada en ella que no esté en la DSP, la DSP tiene mil veces más lo que no está en la econometría
Los filtros no son sólo para las máquinas...
TM es un filtro , su solución a un problema también es un filtro .