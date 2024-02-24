Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1720
Gracias por el enlace )) Estaba buscando algo sobre los ciclos naturales
Dependencia de los incrementos horarios con un desfase de 24 respecto al anterior con el mismo desfase, por ejemplo. Es decir, mirar el anterior y predecir el actual
esto funciona siempre que el incremento medio se desvíe de cero (digamos, una muestra de un año). Hay que comprar o vender en consecuencia. Los artículos lo tienen todo
La razón para dividir en incrementos diarios es clara. La sesión americana es un proceso, la europea, y así sucesivamente. En otras palabras, tratamos la sesión europea actual como una continuación de la de ayer, una hora concreta o varias, recortando el resto.
Los ciclos mensuales también son más o menos claros. En cuanto al resto, no lo sé.
Traté de hacer lo mismo para los instrumentos cointegrados (condicionales), para mejorar la cointegración, para tomar por horas. Mejor que toda la gama, pero no inspirado.
Por cierto, yo he hecho algo parecido, he calculado la probabilidad de la dirección de la vela en un momento determinado del día y no encontré nada interesante.De todos los niveles y ciclos redondos recordados, pero el 10% en el fondo de "ruido" cómo usarlo. Por cierto, sorprendido por la existencia del ciclo de 2,5 días, a largo cambiar la configuración, pero el ciclo parece ser real.
No sé, que lo compruebe otra persona, a lo mejor es que soy tonto... pero el método es el mismo.
no hay ciclos, cálmate ya.
¿lo has comprobado? ) ¿Y si lo hago?
seguro)
Soy un hándicap, el RNG está roto(((.
1 forma: w debe ser una potencia de 2, k es un múltiplo de 4
Forma 2: descomentar srandEl método 2 también debería funcionar con el vórtice Mersen
Yo, dice su econometría.... de vuelta al jardín de infancia.... y no me atraganté con ella.
Chicos, ¿quién sabe cómo se puede hacer una fila estacionaria con una tendencia??? con la distribución para jugar o boxear coxes allí? ¿o alguna idea?
¿O sólo hay una opción aquí, dividirlo en una tendencia y el "resto"? Si queremos analizar el "resto", necesitamos estacionarios y debemos prever la tendencia por separado.
¿Quién es bueno en eso?
Sólo si se desdice la serie a una forma estacionaria.
Bueno, esto es si se examina toda la serie, sin descartar trozos y adelgazar
Gracias, pero así es como lo describí.
O sólo hay una opción, dividirlo en una tendencia y "el resto". El "resto" es estacionario y la tendencia se predice por separado
Un econometrista haría exactamente eso, pero todos sabemos que no servirá para las cotizaciones, aunque la econometría se creó para esos menesteres ))
Después de esas transformaciones con nuevos datos el modus operandi muere casi inmediatamente, me interesan más las ideas, las alternativas, las reflexiones sobre por qué ocurre, etc.....
Oh Sensei, dígame y díganos a todos, qué transformaciones econométricas pueden hacer estacionaria la serie para que el modus operandi no muera con los nuevos datos, sabe que somos todos estúpidos, complazca a su ego, vamos, vamos, todos estamos esperando.