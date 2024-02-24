Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 169

mytarmailS:

si se toman los tapones, nada...

Pero también hay vidrio, T&S, OI...etc...

no te pagarán.

Ya veo, gracias.

mytarmailS:

Si haces varias operaciones en un minuto, no sobrevivirás en forex... e incluso si por algún milagro tienes una oportunidad entre 1.000.000, no hay garantía de que te paguen.

Pues bien, las condiciones comerciales vuelven a ser las mismas.

 
Mihail Marchukajtes:
Si no eres capaz de usarlo, R-ka tampoco te ayudará. Una cosa es ser consultor de NS y otra cosa es ser usuario. Son cosas muy diferentes...

No creo que nadie lo haga, se llama hacer el absurdo y su objetivo era que el moderador entendiera lo absurdo de sus declaraciones, Reshetov no tiene nada que ver...

Has decidido calcular la media en excel y escribes algo en el foro de mql, eres un parásito porque puedes hacerlo en mt5, mql no ha ayudado a la comunidad de mql, ¿entendido?

Eres un parásito Michael, porque usas JProjection, así es... :)

 
Yo lo uso, pero aún así termino escribiendo en MQL o más bien insertando la red en el indicador, así que..... soy una especie de parásito, pero útil :-)
 
mytarmailS:

R no tiene nada que ver, ¿qué más da en qué se escriba? es una cuestión de comodidad, no más.... ¡¡¡¡Aquí, Reshetov escribió su JProjected en Java, prohibirlo, no es mql, no es útil, este como-se-llame - parásito !!!!

es una palabra.

Reshetov realiza sus programas bajo la premisa de que los resultados se utilizarán en la MT. Ha escrito muchos asesores, se le han ocurrido miles de ideas y todo funciona para MT, así que ha hecho mucho como divulgador, mucho.

Puedes escribir todo lo que quieras en el vencejo de Dios, pero necesitas que la comunidad pueda utilizarlo en la MT, de lo contrario no sirves para la comunidad. Una comunidad que se ha cuidado y alimentado, que se ha ampliado invirtiendo enormes cantidades de dinero.

 
sibirqk:

Si tienes una idea factible, no es difícil trasladarla a la ACM. Y el hecho de que escriba aquí y no en los foros de R es comprensible: R no tiene fondo, no es fácil encontrar una comunidad altamente especializada. Y para la comunidad de MT es un activo incuestionable.

R puede tener una comunidad de comerciantes, pero es 0 comparada con la comunidad de MQL, allí no se puede tener una idea nueva, por lo que se contagia aquí y no allí.
 
Alexey Burnakov:

Validación cruzada en muestras adicionales en un marco temporal diferente.
Dr.Trader:
Supongamos que tengo un año de datos de entrenamiento. Quiero entrenar 12 modelos: uno con datos de enero y otro con datos de febrero
Alexey Burnakov:
Esto es un ajuste.
Sin frases científicas como - para el caso de que los predictores no sean totalmente...... o.....))
Tomemos como ejemplo datos sencillos y claros y modelémoslos... La formación. Puntos azules - tendencia. Puntos rojos-validación.

n1;n2;objetivo
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;0;1
1;1;2
1;0;1
1;0;1
1;0;1

Arriba a la izquierda 50% de tendencia, 50% de validez. Arriba a la derecha, con mezcla.
Para OOS(fondo) aumentamos la muestra añadiendo estúpidamente la muestra anterior. Ya que en realidad no conocemos el futuro,
introduzcamos un punto con el valor 1,5. Mientras la prueba (OOS) se corresponda con el punto de entrenamiento, todo está bien.
A 1,5, el modelo tropieza... Omitiendo las pequeñas ventajas de utilizar la validación y la primitividad

En la vida real tenemos más o menos la misma imagen...


 

Esta es la opinión oficial del propietario del recurso.

Desde aquí

Renat Fatkhullin 2016.10.11 03:43RU

Por favor, deja las acusaciones.

Cada lengua tiene su lugar. R es excelente para la investigación interactiva. Es el segundo día que lo exploro (antes leí el libro) y realmente parece un depurador potente con visualización de las entrañas.

Trabajar con R ha revelado inmediatamente nuestros puntos débiles:

  • MQL5 tiene pocas funciones potentes para las operaciones frecuentes. Para muchas cosas hay que escribir microcódigo. En las dos próximas compilaciones desplegaremos docenas de nuevas funciones para realizar operaciones complejas en una sola llamada.
  • Se necesitan más funciones matemáticas. Ya hemos lanzado la primera versión del análogo de la función R en versión beta y ahora la llevaremos más lejos añadiendo variantes vectoriales.
  • Necesitamos una biblioteca gráfica sencilla y potente con una funcionalidad similar a la de los paquetes de gráficos en R. Lo crearemos pensando en R.
¿Para qué lo hacemos?

Ya en 2001 lanzamos la primera plataforma de trading algorítmico en MQL. Cada vez aumentamos sus posibilidades, pero el conjunto de herramientas matemáticas no era tan bueno. Desarrollamos el análisis, el acceso a los datos, el probador, los cálculos distribuidos, y luego llegamos al punto de vender los productos.

Y entonces quedó claro que la mayoría de las soluciones estaban atascadas en un círculo vicioso de análisis, indicadores y ajustes. Tenemos que dejar que los desarrolladores lleguen al siguiente nivel de capacidad matemática.

Por eso, hace algún tiempo hemos empezado a ampliar las bibliotecas matemáticas en MQL5 y también hemos lanzado en beta Alglib, Fuzzy y Stat. Le permitirán transferir fácilmente algunos modelos de otros sistemas a MQL5 y elevar la clase de soluciones analíticas creadas parala plataforma Metatrader 5.

En los próximos 2 meses verás los avances que haremos en el desarrollo del entorno matemático.

Agradecemos y damos la bienvenida a los debates y artículos sobre paquetes matemáticos complejos. Escribe y envía solicitudes de artículos a Rashid Umarov. Nuestra tarea es animar y educar a los operadores en técnicas más sofisticadas, no encerrarnos en nuestro propio mundo MQL5.

Por supuesto, defendemos y seguiremos defendiendo nuestra lengua y plataforma de los ataques, pero también trabajamos para desarrollarlas. Así que todo irá bien.

PS.

Énfasis mío

 
Vizard_:

En el mundo real tenemos una imagen como esta...

No entiendo del todo su conclusión.
El modelo sólo funcionará mientras funcione con datos conocidos? Es decir, al pronosticar sobre nuevos datos, empezará a tropezar de todos modos, independientemente del tipo de desglose (con/sin mezcla).

La única manera de ahorrar dinero es no comerciar.

Lo hago no sólo para seleccionar los parámetros del modelo, sino también para seleccionar los indicadores y sus parámetros. Descargo 10000 indicadores con diferentes parámetros y lags de mt5, luego uso la genética para buscar tanto los indicadores utilizados en esta lista como los parámetros del modelo (árboles en el bosque, capas en la neurona, etc.). Se puede decir que esta es mi forma de encontrar dependencias constantes.
Si tomo un conjunto de indicadores estándar con parámetros estándar en MT5, entonces no tendré ningún modelo validado de forma cruzada con ellos, ya sea neuronka o trees. Encontrar un conjunto de indicadores en los que los modelos den resultados positivos en dicha validación cruzada es un logro con mucho trabajo y tiempo. Un resultado positivo es un criterio cierto de que existen correlaciones constantes entre todos los predictores en el espacio y el tiempo. Sea cual sea el intervalo que se tome para el entrenamiento, el modelo encontrará las mismas dependencias y se basará en ellas.

La siguiente imagen es un ejemplo de esta validación cruzada. Cada línea negra es el resultado (crecimiento del saldo) del comercio de cada modelo individual del conjunto. La línea roja es el resultado de la negociación de la mayoría de los modelos del conjunto. Alrededor de 1/3 de los modelos que hay no consiguen ningún beneficio, a pesar de que la genética tardó más de un día en probar todas las variantes, es decir, este es uno de los mejores resultados que se pueden encontrar, aunque el resultado no es ni siquiera muy bueno. Si marcas cualquier indicador estándar de forma gratuita, todo este abanico negro bajará y la línea roja bajará fuera de la pantalla.

 
Dr.Trader: Se está volviendo un poco desesperante y cursi, la única forma de ahorrar dinero es no comerciar.

La siguiente imagen es un ejemplo de este tipo de calificación cruzada. Cada línea negra es el resultado (crecimiento del saldo) de la negociación de cada patrón individual del conjunto. La línea roja es el resultado de negociar la mayoría de los modelos


No, sólo una representación visual de lo que está sucediendo en realidad.
Buscando soluciones... en estas realidades.
------------------------------------------------------------------------
La reducción en el lado izquierdo de la pantalla no es mala, el modelo no describe esta zona...
 
Mi respuesta a ambos.

Un modelo carece de valor si se evalúa con los datos sobre los que se seleccionó el modelo. INCLUSO si se trata de un periodo de datos en el que el modelo no ha sido entrenado.

Piensa en ello.

Hay 1) Sobreaprendizaje. Esto es cuando se pone al día el modelo en los datos de entrenamiento hasta un estado de casi perfección. En otros datos no hay generalizabilidad.

Y hay 2) sesgo de selección (selección optimista del modelo). Es cuando se selecciona el mejor modelo o comité sobre datos que YA conocen el comportamiento del modelo. Y de nuevo, aunque sea un caso de prueba.

La realidad resultante es ésta. Un modelo no entrenado seleccionado por los bloques de prueba de validación cruzada (uno que va al lado positivo en la prueba) se ajusta potencialmente a la PRUEBA. Para reducir este efecto, se inventó la validación cruzada anidada. El modelo (o el comité) ya seleccionado debe probarse con otros datos.

En otras palabras, se trata de la validación del método de selección del modelo.

Una vez más, también tengo docenas de modelos, también doy vueltas a los predictores y parámetros. ¡Y estos modelos van en sólido plus durante un periodo de 8 años cada uno! Y ese es el período de prueba. Pero cuando los "mejores" modelos seleccionados por la prueba se prueban mediante un muestreo diferido, hay sorpresas. Y esto se llama - Validación cruzada del ajuste del modelo.

Cuando esto está claro, la experimentación pura continúa. Si no está claro, verás que la calidad disminuye en varias ocasiones en el mundo real. Que es lo que se ve el 99% de las veces.
