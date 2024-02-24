Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 171
necesidad de renunciar al precio en la opinión de BP, es el punto de vista más ridículo para el MdD, en el caso del mercado. imho...
pero cómo representarlo...
1) ¿Hay un intervalo de tiempo entre estos periodos?
2) El patrón se ha agotado, se ha reconocido y mucha gente ha empezado a explotarlo. Por ello, se está convirtiendo en un patrón inverso.
3) Actualmente estoy trabajando en un ST que utiliza métodos gráficos. En mi opinión, si hay un patrón de trabajo, es este.
4) Me gustaría hacer algunos comentarios más a mi post anterior. Me pareció que había analizado más o menos barras separadas allí. Pero en realidad esto no es así. El análisis de barras individuales tiene derecho a existir, pero estas barras clave no suelen estar en la zona de los máximos.
1) que yo recuerde no lo es, la foto no es reciente, ya no la recuerdo...
2) es bueno que no soy el único que piensa así.
3) no soy el único que lo piensa... incluso puedo entrar con un stop en tres ticks y tomar 1k2 , 1k5 en el 50% de los casos, pero es imposible analizarlo matemáticamente, así que es una basura
4) todos necesitan saber cómo buscar
Si hay alguien que sea bueno programando divergencias, podemos intentar implementar un patrón tan complicado y probarlo
Aquí es donde no estoy de acuerdo contigo. :) Estoy bastante seguro de que los métodos gráficos pueden y deben ser formalizados. Tal vez debido a una cierta complejidad hay una división entre el 95% y el 5% de los que tienen éxito. Pero si hay un camino hacia el éxito en el intercambio, se encuentra exactamente en esta área. En cualquier caso, puedo ver mucho en la pantalla, aunque no evita los errores. Sin embargo, siempre hay un escenario alternativo. Y la buena noticia es que si todo es correcto y TIEMPO para reconocer, no es muy difícil cambiar a un escenario alternativo, incluso con algunas (pequeñas) pérdidas.
No voy a hacer una referencia, ya que en varios posts se pierde un detalle importante.
El valor de la variable objetivo no puede coincidir con los valores del predictor en el tiempo, es decir, el valor de la variable objetivo debe desplazarse hacia atrás. Si es por 1 entonces es un paso adelante, si es por 10 entonces es diez pasos adelante.
La variable objetivo, el profesor, debe mirar hacia adelante.
Para ilustrar este punto se ha expresado una idea aquí en el hilo que destaca más claramente el matiz de que la variable objetivo está por delante de los predictores.
La cuestión es la siguiente. Tomamos las inversiones, como el Machka por ejemplo. A partir de estos retrocesos en el historial avanzamos y marcamos el retroceso en cuestión en el pasado tras el cual el precio ha cambiado en algún número de pips, por ejemplo en 100. Lo hemos encontrado. Tomamos la siguiente reversión y buscamos un cambio de 100 pips y así formamos el maestro. Esta idea demuestra muy claramente el enfoque de la formación de la variable objetivo: la variable objetivo debe realizar "mirando hacia adelante", lo que es bastante factible en los datos históricos. Es la variable objetivo, no la aplicación del operador de predicción, la que proporciona las predicciones del modelo.
Hay otro matiz importante en esta idea. Es bastante obvio lo que predecimos: predecimos la futura subida/bajada del precio en 100 pips. Esto contrasta con ZZ, que se marca con "1" para una rodilla ascendente y con "0" para una rodilla descendente. Si lo piensas, ¿QUÉ estamos prediciendo?
Así que los requisitos para la variable objetivo son:
1. La variable objetivo debe mirar hacia adelante
2. Debe haber una clara comprensión de lo que estamos prediciendo.
Parecen ideas obvias, pero en la práctica no se pueden llevar a cabo: o las botas están demasiado apretadas, o hay algo que estorba...
PS.
A petición mía, se probó la idea, pero no se pudo encontrar ningún predictor de su aplicación.
Les respondo a los dos.
¡Alexey!
En mi opinión, sobrestimas la importancia de herramientas formales como la "validación cruzada" o los "comités de modelos".
Cuando se desarrollan modelos, debe haber un criterio de evaluación, que no tiene NADA, NADA que ver con el proceso de aprendizaje.
Permítanme enumerar estos criterios:
1. Validación del modelo en un intervalo de tiempo PARA el intervalo de entrenamiento.
2. Ejecución del Asesor Experto que utiliza el modelo en el probador. Además, el Asesor Experto no tiene MM, es el más primitivo. No hay stops, Take Profits, etc.
Si en algún momento, los resultados obtenidos son muy diferentes a los obtenidos durante el entrenamiento, entonces el modelo se RECONSTRUYE, es decir, los predictores no tienen capacidad de predicción para la variable objetivo. Los criterios enumerados no dicen qué hacer, cómo cambiar - estos criterios dicen una cosa: EL MODELO SE DEVUELVE.
PS.
Para los partidarios acérrimos de la ACM observo que sin todas esas acciones y herramientas que se discuten en este hilo, el probador no da ninguna base para especular sobre el comportamiento futuro del sistema de comercio. El probador dice: "Estos son los resultados para este periodo de tiempo". Eso es todo. El probador da exactamente una cifra, por ejemplo, el factor de beneficio que está relacionado con un determinado período de la historia. Y sólo se pueden obtener estadísticas en R. Y el probador es una parte final del diseño del modelo, pero no sustituye a todo el proceso de desarrollo.
Así que si hay alguien que es bueno en la programación de la divergencia, podemos tratar de implementar un patrón tan complicado y probarlo
¡Alexey!
2) El probador da exactamente una cifra, como el factor de beneficio, que se refiere a un periodo histórico concreto. Y las estadísticas sólo se pueden obtener en R. Y el probador es la parte final del diseño del modelo, pero no sustituye a todo el proceso de desarrollo.
Sr. SanSanych,
No hay que hablar de comités, es un caso especial en el proceso de selección de modelos. En cuanto a las validaciones, no, no las sobrevaloro.
2) La MT no da la distribución de las estadísticas.