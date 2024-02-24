Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1788
Es fácil de mirar, se resaltan las secciones y se ve cómo el AFC de estas secciones difiere en todos los TF y hay que captar las diferencias.
Cap ... )))
Hay zonas de longitud suficiente con diferente rendimiento de diferentes lógicas de EA, y hay zonas de drenaje cortas, si se miran los informes, la tasa de drenaje es siempre mayor que el aumento del depósito, y normalmente después de un gran drenaje no hay datos. Hay zonas de ciruelas pequeñas y, por lo general, BP vuelve a la zona de rendimiento satisfactorio de la lechuza. Es decir, la ACH también puede llegar tarde.
Dang estoy cortando en círculos)))))
No sé, creo, probar, ya que para mí el punto de entrada es más simple y objetivo, pero es imho
¿Qué puedo darle específicamente para probar su hipótesis?
Sólo un precio, y un objetivo marcado - lo que es el TS de trabajo lo que es el sistema de mierda como un vector 00001111100
Puedes dibujar la fase en la balanza así
Pero es trivial, es mejor considerar el ángulo de inclinación
Si no conoce el precio y el gráfico de saldo, puede que lo intente.
El teorema de Karunen-Loeve para descomponer un proceso aleatorio en una serie de funciones ortogonales justifica la aplicación de métodos de radioaficionado. Esto es parcialmente similar a la descomposición de Fourier, pero difiere significativamente en que los coeficientes son variables aleatorias en lugar de números.
Los problemas de la aplicación de esta descomposición para nosotros son que a) los precios en la aproximación cero son similares a los de la SB, para los que esta descomposición no tiene valor predictivo b) en la aproximación más precisa, los precios son esencial y complejamente no estacionarios, lo que lleva a una inaplicabilidad fundamental de este teorema (ACF futuro desconocido).
simplemente el precio, y el objetivo marcado - lo que está trabajando el TS, lo que está jodiendo el sistema como vector 00001111100
Mira, la variante más fácil - si abrimos y hay un beneficio durante el intervalo de tiempo ponemos "1", y si hay una pérdida ponemos "0"?
¿Qué debemos hacer con los sectores en los que no hemos operado? Resulta que habrá 3 valores del objetivo?
El teorema de Karunen-Loeve para descomponer un proceso aleatorio en una serie de funciones ortogonales justifica la aplicación de métodos de radioaficionado. Esto es parcialmente similar a la descomposición de Fourier, pero difiere significativamente en que los coeficientes son variables aleatorias en lugar de números.
¿Cuál podría ser el reparto del estado de BP? Qué parámetros considerar en la primera aproximación, promedios, comportamiento descriptivo, cómo graduar, corriente, cómo relacionar la escala de mes a minuto y a tic.
Sólo el precio, y el objetivo marcado - lo que está trabajando el TP, lo que está jodiendo el sistema en la forma del vector 00001111100
Para ser sincero no entendí a la primera que en cada precio hay que poner 0 o 1)))))
Sólo tienes que enviarme el precio y la tabla de saldos y lo haré.
¿Para qué período de descuento?¿Servirá un informe estándar?
por el periodo que quieras pero dentro de unos límites razonables, pero por favor, sólo el precio y el saldo, nada excesivo, para no atormentar a mi portátil)