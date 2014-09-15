Algo Interesante - página 8
Recetas MQL5 - Desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios
En este artículo veremos el desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios en un periodo de tiempo determinado. Muchos de los momentos más importantes ya se vieron en el artículo anterior sobre programación de indicadores multidivisa Recetas MQL5 - Desarrollo de un indicador multidivisa de la volativilidad en MQL5. Por eso, esta vez sólo nos detendremos en las funciones nuevas, o bien en aquellas funciones que hayan sufrido cambios significativos. Si es la primera vez que se familiariza con el tema de la programación de indicadores multidivisa, le recomendamos que, en primer lugar, lea el artículo anterior.
En este artículo, veremos las cuestiones siguientes:
Recetas MQL5 - Asesor multidivisa y funcionamiento de órdenes pendientes en MQL5
En esta ocasión veremos la creación de un asesor multidivisa, cuyo algoritmo de comercio será construido para trabajar con las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Construiremos un esquema para el comercio/simulación interno. En el artículo veremos las siguientes cuestiones:
Cuentos de robots comerciales: ¿mejor poco, pero mejor?
Prólogo
En el artículo La última cruzada usted y yo, querido lector, vimos juntos un método (bastante interesante y poco usado en la actualidad) de representación de la información en el mercado, el gráfico de punto y forma. El script que proponemos en el artículo, permite construir gráficos, pero no presupone la automatización del comercio. Le poropongo automatizar el proceso de comercio, usando los gráficos de punto y forma para el análisis y la toma de decisiones sobre las direcciones y los volúmenes de comercio.
Usar WinInet.dll para el intercambio de datos entre terminales por internet
MetaTrader 5 brinda a los usuarios unas oportunidades únicas, mediante un abanico de elementos en el nuevo interfaz de usuario. Por eso, se pueden utilizar ahora al máximo las funciones que no estaban disponibles antes.
En esta trabajo aprenderemos a:
En el CodeBase de MQL5 hay un ejemplo de un script que funciona con la librería wininet.dll y muestra el ejemplo de una petición de una página del servidor. Pero hoy vamos a ir aún más lejos, haciendo que el servidor no solo nos proporciona la página, sino también envía y almacena estos datos para su envío posterior a otros terminales que los soliciten.
Indicador para el la representación del gráfico de punto y figura
Hay muchos tipos de gráficos que proporcionan informaciones acerca del estado actual del mercado. Muchos de ellos, como el gráfico de punto y figura, se remontan a tiempos remotos.
Este tipo de gráfico es es conocido desde finales del siglo XIX. Fue mencionado por primera vez por Charles Dow en su editorial del Wall Street Journal del 20 de julio 1901, calificándolo como el método "libro". Y a pesar de que Dow mencionó que el método "libro" remontaba a 1886, fue el primero en establecer oficialmente las pautas de su uso en la actualidad.
Aunque Dow solo describió el libro en sus editoriales, podemos encontrar muchos libros que describen este método con detalle. Uno de los libros que me gustaría recomendar a los traders principiantes es el libro de Thomas J. Dorsey titulado "Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices" (Gráficos de punto y figura: La aplicación básica para la predicción y seguimiento del mercado).
Implementar un trader de noticias automático
Según explica Investopedia, un trader de noticias es "un trader o inversor que toma decisiones de trading o inversión en función de la emisión de noticias". De hecho, los informes económicos como el PIB de un país, los índices de confianza de los consumidores y los datos de empleo de los países, entre otros, provocan a menudo movimientos en los mercados de divisas. ¿Ha seguido alguna vez la publicación de las cifras de empleo no agrícola de los Estados Unidos? Si es así, entonces ya sabrá que estos informes pueden determinar el movimiento posterior de las divisas y actúan como catalizadores para los cambios de tendencia.
Guía práctica de MQL5: Guardar los resultados de la optimización de un Asesor Experto en base a unos criterios especificados
Continuamos con la serie de artículos sobre la programación en MQL5. Esta vez, veremos cómo obtener los resultados de cada pasada de optimización durante la optimización de los parámetros del Asesor Experto. Se hará la implementación de modo que si se cumple cierta condición especificada en los parámetros externos, se escriben los valores correspondientes a la pasada de optimización en un archivo. Además de los valores de las pruebas, guardaremos también los parámetros que han conducido a estos resultados.
Redes neuronales: De la teoría a la práctica
Hoy en día, cualquier operador ha oído hablar de las redes neuronales y conoce las ventajas de su utilización. La mayoría de ellos creen que quien puede trabajar con redes neuronales es una especie de superman. En este artículo intentaré explicarle la arquitectura de la red neuronal, describir sus aplicaciones y dar ejemplos de su uso práctico.
Comunicándonos con Meta Trader 5 usando conexiones designadas sin utilizar DLL
Muchos desarrolladores se enfrentan con el mismo problema: cómo llegar al módulo del terminal sin utilizar DLL poco seguras.
Una de los métodos más sencillos y seguros es utilizar conexiones designadas que funcionan como operaciones de archivo normales. Estos nos permiten organizar la comunicación cliente-servidor entre procesadores entre los programas. Aunque ya hay un artículo publicado sobre este tema (Una solución libre de DLL para la comunicación entre los terminales de Meta Trader 5 usando conexiones designadas) que muestra cómo habilitar el acceso a las DLL, usaremos las características estándar y seguras del terminal de cliente.
Puede encontrar más información sobre las conexiones designadas en la librería MSDN, pero nos iremos a ejemplos prácticos en C++ y MQL5. Implementaremos un servidor, un cliente y un intercambio de datos entre los mismos y luego calificaremos el rendimiento.