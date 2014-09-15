Algo Interesante - página 3
MaksiGen_Range_Move MTF
El indicador traza líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia en el gráfico.
En un principio se utilizó como parte del sistema Paramon scalping en las temporalidades М5 y М15. Más tarde fue utilizado como un indicador independiente para el comercio en М1 y H4/D1.
Líneas de soporte/resistencia y las líneas de tendencia se dibujan en el número de barras que se pueden cambiar en los ajustes del indicador.
i-DRProjections_v1
Indicador de las previsiones del rango del precio del día actual basado en los datos del día anterior. Todos los cálculos se basan en el libro "New Science of Technical Analysis" de Thomas R. DeMark.
Uso de MetaTrader 5 como proveedor de señales comerciales para MetaTrader 4
Tenía varias razones para estudiar esta cuestión y escribir este artículo.
En primer lugar, a pesar de que el lanzamiento oficial de la plataforma MetaTrader 5 haya tenido lugar hace bastante tiempo, todavía seguimos esperando a que nuestros brokers nos permitan operar en las cuentas reales. Algunos ya han conseguido realizar las estrategias acertadas en el lenguaje MQL5 y les gustaría usarlas en las cuentas reales. A otros, a lo mejor, les atrae más la organización del trading en MetaTrader 5, y les gustaría operar manualmente en esta plataforma en vez de usar MetaTrader 4.
En segundo lugar, en el transcurso de Automated Trading Championship a muchas personas se les ha ocurrido la idea de copiar las transacciones de los líderes a sus cuentas reales. Algunos traders han creado sus propios modos de copiar las transacciones, otros todavía siguen buscando las mejores opciones de implementar esta idea (y maneras de administrar el capital) con el objetivo de obtener los resultados más cercanos a los participantes del Campeonato.
En tercer lugar, algunos traders tienen buenas estrategias y les gustaría proveer sus señales comerciales. Ellos necesitan la posibilidad de distribuir sus señales comerciales a varias cuentas en tiempo real sin perder la rentabilidad.
Estas cuestiones me interesaban siempre, y ahora voy a intentar encontrar una solución que satisfaga todos estos requerimientos.
Carry Trading Estadístico
De acuerdo con la teoría de Adam Smith, expuesta en sulibro «Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones»[1], es mediante la oferta y la demanda como la economía de mercado debe regular todos los procesos económicos, manteniéndolos en un estado óptimo.
Pero, por desgracia, la práctica nos demuestra otra cosa diferente. La oferta y la demanda en los mercados conduce al desequilibrio de las relaciones financieras y crea las crisis económicas.
Para reducir el impacto de los desequilibrios económicos, como complemento a la economía de mercado actúan los reguladores estatales.
La tarea de los reguladores estatales consiste en la gestión indirecta de los procesos económicos con la ayuda de:
Cómo preparar las cotizaciones MetaTrader 5 para otros programas
Antes de comenzar a estudiar MQL5, probé a usar muchos otros programas de desarrollo de sistemas comerciales. No puedo decir que hay perdido el tiempo. Por supuesto que en algunos de ellos se pueden encontrar instrumentos útiles que permiten ahorrar tiempo, aclararse con bastantes cuestiones, cazar algunos mitos y elegir bastante rápido el camino a seguir sin conocer lenguajes de programación.
Para trabajar con estos programas es necesario disponer de datos históricos. Ya que no existe un estándar determinado de formato de datos, muchas veces, antes de ponerse a usarlos, había que redactarlos (por ejemplo, con Excel) en un formato que fuese comprendido por tal o cual programa. Incluso si logras descubrir cómo funcionan todos los detalles, luego te das cuenta de que hay que hacer mucho trabajo de manera manual. En diversos foros se pueden encontrar varias versiones de scripts para copiar las cotizaciones de MetaTrader 4 al formato necesario. En caso de que sea necesario, podemos desarrollar también una versión del script para MQL5.
Introducción
1. Cuestiones tratadas
2. Formato de datos
3. Parámetros externos del programa
4. Comprobación de los parámetros introducidos por el usuario
5. Variables globales
6. Panel de información
7. Bloque principal del programa
8. Cómo crear carpetas y grabar datos en un archivo
Conclusión
¿Cómo comprar un robot comercial en MetaTrader AppStore?
Ahora usted puede usar los robots comerciales y cualquier indicador técnico para trabajar con MetaTrader 5. Todo lo que necesita es iniciar el terminal comercial MetaTrader 5y echar un vistazo en el Mercado de la ventana Instrumentos.
Y bien, ¿qué ha elegido? ¿Qué desea comprar? Eso también es muy sencillo:
Solución sin DLL para la comunicación entre terminales MetaTrader 5 mediante canalizaciones con nombre
Me preguntaba a veces sobre los posibles modos de comunicación entre los terminales MetaTrader 5. Mi objetivo era utilizar el tick del indicador y los ticks mostrados por varios proveedores de cotizaciones en uno de los terminales.
La solución natural era utilizar archivos separados en un disco duro. Un terminal para escribir los datos en el archivo y el otro para leerlo. Este método, a pesar de ser apropiado para enviar un único mensaje, no parece ser el más efectivo con los flujos de cotizaciones.
Después encontré un buen artículo de Alexander sobre cómo exportar cotizaciones a aplicaciones .NET mediante los servicios WCF y cuando estaba a punto de acabar, apareció otro artículo de Sergeev.
Ambos artículos se aproximaban a lo que necesitaba, pero buscaba una solución sin DLL y que pueda ser utilizada por distintos terminales, uno haciendo de Servidor y el otro de Cliente. Mientras buscaba en la Web, encontré una nota sugiriendo que se pueden utilizar las canalizaciones con nombre para la comunicación y he leído a fondo las especificaciones de MSDN para la comunicación entre procesos mediante canalizaciones.
Descubrí que las Canalizaciones con nombre respaldan las comunicaciones a través del mismo ordenador o varios ordenadores a través de la intranet, por lo que decidí utilizar este método.En este artículo se presenta la comunicación por Canalizaciones con nombre y se describe el proceso de diseño de la clase CNamedPipes. También incluye el flujo de ticks de prueba del indicador entre los terminales MetaTrader 5 y el rendimiento general del sistema.
Escribir un Expert Advisor mediante la programación orientada a objetos de MQL5
En el primer artículo, hemos recorrido los pasos básicos para la creación, depuración y prueba de un Expert Advisor en MQL5.
Todo lo que hicimos era muy sencillo e interesante; sin embargo, el nuevo lenguaje MQL5 ofrece muchas más cosas. En este artículo, vamos a considerar el enfoque orientado a objetos para hacer lo que hicimos en el primer artículo. La mayoría de la gente piensa que esto es muy difícil, pero le quiero garantizar que al finalizar la lectura de este artículo, será capaz de escribir su propio Expert Advisor basado en la orientación a objetos.
No vamos a repetir algunas cosas que ya hemos aprendido en el primer artículo, así que le recomiendo antes que nada leer el artículo si aún no lo ha hecho.
El método óptimo para el cálculo del volumen total de una posición mediante un número mágico determinado
MetaTrader 5 permite el funcionamiento en paralelo de varios Expert Advisors con un símbolo. Es sencillo -solo hay que abrir varios gráficos y añadirles los Expert Advisors. Estaría bien si cada Expert Advisor pueda trabajar independientemente desde otro Expert Advisor que esté trabajando con el mismo símbolo (no existe dicho problema para los Expert Advisors trabajando con símbolos distintos).
En primer lugar, permitirá a un Expert Advisor operar en toda coherencia con el rendimiento y la optimización de sus pruebas en el Probador de Estrategias. Las condiciones para la apertura de una posición pueden depender del tamaño o de la ausencia de posiciones ya abiertas. Si varios Expert Advisors trabajan con el mismo símbolo, se afectan mutuamente.
La segunda cosa y probablemente la más importante, es permitir a los Expert Advisors utilizar sistemas de gestión de fondos distintos, según las estrategias de trading implementadas en los Expert Advisors. Y finalmente, la posibilidad de hacer un seguimiento de los resultados de cada Expert Advisor y detenerlo si es necesario.
Utilización de la función TesterWithdrawal() para el modelado de las retiradas de beneficio
El objetivo del trading especulativo es conseguir un beneficio. Por lo general, cuando se prueba un sistema de trading, se analizan todos los aspectos, menos el siguiente -la retirada de parte del dinero ganado para vivir. Incluso si el trading no es la única fuente de dinero para el trader, tarde o temprano surgen preguntas sobre el beneficio previsto para un intervalo de trading (mes, trimestre, año). La función TesterWithdrawal() de MQL5 está destinada a simular las retiradas de dinero de la cuenta.