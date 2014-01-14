CodeBaseSecciones
Scripts

WININET_TEST - script para MetaTrader 5

MetaQuotes
1807
(51)
wininet_test.mq5 (5.42 KB) ver
El script WININET_TEST.mq5 es una versión modificada del script s_wininet.mq4, publicado por Integer en MQL4.Codebase.

Es un ejemplo sencillo que muestra cómo descargar una página(archivo) de Internet usando la biblioteca wininet.dll.

Parámetros de entrada:

  • URL - dirección de la página o archivo (también se puede hacer referencia a un archivo binario)
  • FileToSave - nombre de archivo, que se guardará en la carpeta datos_del_terminal\MQL5\Files\ del terminal de cliente.


Para ver cómo funciona, no se olvide de "Permitir importación de DLL" en Herramientas/Opciones de la terminal del cliente y ejecutarlo en cualquier gráfico.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/82

