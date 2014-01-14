Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
WININET_TEST - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- MetaQuotes
- Visualizaciones:
- 1807
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un ejemplo sencillo que muestra cómo descargar una página(archivo) de Internet usando la biblioteca wininet.dll.
Parámetros de entrada:
- URL - dirección de la página o archivo (también se puede hacer referencia a un archivo binario)
- FileToSave - nombre de archivo, que se guardará en la carpeta datos_del_terminal\MQL5\Files\ del terminal de cliente.
Para ver cómo funciona, no se olvide de "Permitir importación de DLL" en Herramientas/Opciones de la terminal del cliente y ejecutarlo en cualquier gráfico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/82
La biblioteca contiene funciones que devuelven la descripción de los códigos de error en tiempo de ejecución y los códigos de retorno del servidor de trading.MovingAverages - Medias Móviles
La biblioteca MovingAverages (Medias Móviles) contiene funciones para el cálculo de diferentes tipos de medias móviles.
Ejemplo de un gráfico de ticks.Plantilla para Asesor Experto
Este código es una plantilla para un Asesor Experto, fue escrito por Valery Mazurenko (notused) para el ATC-2010.