El script WININET_TEST.mq5 es una versión modificada del script s_wininet.mq4 , publicado por Integer en MQL4.Codebase.

Es un ejemplo sencillo que muestra cómo descargar una página(archivo) de Internet usando la biblioteca wininet.dll.

Parámetros de entrada:

URL - dirección de la página o archivo (también se puede hacer referencia a un archivo binario)



FileToSave - nombre de archivo, que se guardará en la carpeta datos_del_terminal\MQL5\Files\ del terminal de cliente.





Para ver cómo funciona, no se olvide de "Permitir importación de DLL" en Herramientas/Opciones de la terminal del cliente y ejecutarlo en cualquier gráfico.

