Algo Interesante - página 6
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cómo deshacerse del lastre de las DLL caseras
Siempre llega el momento en que al programador de MQL5 no le basta con la funcional del lenguaje del que dispone, y se ve obligado a recurrir a instrumentos adicionales. Por ejemplo, debe trabajar con bases de datos y utilizar sockets de comunicación, o se ve obligado a trabajar con funciones del sistema operativo. Para ampliar las posibilidades de sus programas MQL5, debe recurrir a diversos API. Pero, a causa de ciertos factores, el programador no puede recurrir a las funciones necesarias directamente desde MQL5, ya que no conoce:
Por eso, se ve obligado a usar otro lenguaje de programación y a crear una DLL intermedia para trabajar con el funcional requerido. Y aunque en MQL5 se dispone de un mecanismo de representación de diversos tipos de datos con ayuda de estructuras y de transmisión de los mismos a API , por desgracia, el MQL5 no responde a la cuestión de cómo sacar los datos del indicador adoptado.
En este artículo vamos a poner punto final a esta cuestión, mostrando mecanismos sencillos de transmisión de tipos complejos de datos y cómo trabajar con los índices devueltos.
Depuración de programas en MQL5
Este artículo va dirigido a los programadores que ya conocen el lenguaje, pero que aún no han asimilado suficiententemente bien el desarrollo de programas. En el presente artículo se aclaran las cuestiones principales con las que debe lidiar el desarrollador a la hora de depurar un programa. ¿Qué es la depuración?
La depuración de un programa es la etapa del desarrollo en la que se detectan y eliminan los errores de ejecución de un programa. Durante el proceso de depuración, el desarrollador analiza concienzudamente el programa y aclara cualquier posible problema. Los datos para el análisis se obtienen mediante la observación de las variables y el proceso de ejecución del programa (qué funciones son llamadas y cuándo).
Existen dos tecnologías de depuración, que se complementan mútuamente:
Bien, supongamos que usted conoce MQL5: qué son las variables, para qué sirven las estructuras y mucho más. Pero aún no ha desarrollado por sí mismo un programa. Lo primero que deberá realizar es la compilación. De hecho, es la primera etapa de la depuración.
MQL5 Cloud Network: ¿Aún sigue calculando?
Ya ha pasado casi un año desde el lanzamiento de la red de cálculos en la nube MQL5 Cloud Network. Este acontecimiento, representa una revolución que marca una nueva era en el comercio algorítmico, ya que ahora cualquier trader, con sólo cliquear un par de veces puede tener a su disposición cientos y miles de núcleos de cálculo para optimizar sus estrategia comercial.
Todas las cuestiones relacionadas con los ajuestes y configuración de la red pueden verse en profundidad en el apartado de preguntas frecuentes de la página oficial MQL5 Cloud Network, aunque a muchos atormentaba sólo una pregunta: ¿cuánto cuesta? Para responder a esta pregunta de una vez por todas, hemos añadido una opción especial, cada cliente de los agentes podrá enterarse de cuántas tareas se han calculado a la hora de optimizar su experto. Para ello, basta con entrar en el apartado Agentes -> Tareas en su perfil de MQL5.community.
La implementación del análisis automático de las Ondas de Elliott en MQL5
Uno de los métodos más populares del análisis del mercado es el análisis de las ondas. Sin embargo, este proceso es bastante complejo lo que comporta el uso de herramientas adicionales. Una de estas herramientas es el marcador automático.
En este artículo se describe el proceso de creación del analizador automático de las Ondas de Elliott en el lenguaje MQL5. Se supone que el lector de este artículo ya está familiarizado con la teoría de las ondas. Si no es así, tiene que consultar las fuentes correspondientes.
Cómo ser suministrador de señales para MetaTrader 4 y MetaTrader 5
¿Quiere ofrecer sus señales y obtener beneficios por ello? Regístrese en la página MQL5.com con el estatus de vendedor, indique su cuenta comercial y podrá proponer a los traders suscribirse a sus señales. Pero no olvide: para cada cuenta comercial sólo se puede crear una señal.Además, todas las señales de pago deben pasar un periodo de prueba de 1 mes, durante el cual deberán superar una serie de exigencias (para las señales gratuitas, por supuesto, no existe periodo de prueba alguno). Si supera con éxito este periodo, entonces tendrá a su disposición todo el mercado de usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Obtendrá directamente acceso a todo este grupo de suscriptores potenciales para sus señales.
Principios de funcionamiento y ventajas de las señales comerciales MetaTrader 4 y MetaTrader 5
Las señales comerciales MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - son un servicio que permite a los traders copiar las operaciones comerciales de un suministrador de señales.
No todos los traders tienen tiempo para comerciar activamente, algunos carecen de confianza en sí mismos o no dominan los conocimientos necesarios para trabajar en el mercado. Las señales comerciales ponen el dinero de los traders a trabajar, evitando que se quede arrinconado en la cuenta.En qué se diferencia nuestro sistema de otros
Nuestro objetivo ha sido crear un nuevo servicio masivo, que proteja a los suscriptores y les evite gastos innecesarios:
Distribuciones de Probabilidad Estadística en MQL5
En este artículo estableceré instrumentos teóricos subyacentes que nos ayudarán a encontrar algunas regularidades en el mercado en el futuro
Por la naturaleza de su trabajo, un trader tiene que tratar muy a menudo con categorías como probabilidad y aleatoriedad. La antípoda de aleatoriedad es una noción de "regularidad". Es notable que, en virtud de leyes filosóficas generales, la aleatoridad por lo general evoluciona a regularidad. No discutiremos lo contrario por ahora. Básicamente, la correlación entre aleatoriedad y regularidad es una relación clave, puesto que si la ponemos en el contexto del mercado, afecta directamente al beneficio que recibe el trader.
MQL5 Wizard para "Dummies"
A principios de 2011 lanzamos la primera versión del MQL5 Wizard. Esta nueva aplicación facilita a los traders una herramienta simple y conveniente para generar automáticamente robots de trading. Cualquier usuario de MetaTrader 5 puede crear un Expert Advisor personalizado sin siquiera saber cómo programar en MQL5.
En la nueva versión del Wizard hemos expandido la funcionalidad del programa. Ahora le permitirá crear Expert Advisors basados en una combinación de diversas señales. Esta innovación le permitirá el uso de sofisticados análisis en un Expert Advisor para obtener señales precisas detalladas. Aún así, esta innovación no complica el proceso de generación de un EA. Simplemente implica una selección paso a paso de los parámetros requerios como base para la construcción de un EA.
Dibujar los canales; visión interna y externa
Supongo que no es ninguna exageración decir que los canales representan la herramienta más popular para el análisis del mercado y la toma de decisiones de trading por detrás de los promedios móviles. En el primer artículo de esta serie, dedicado a los canales, vamos a hablar de la base matemática y teórica de la implementación de un indicador que dibuja un canal definido por tres extremos en la pantalla del terminal de cliente.
A primera vista, el dibujo de un canal parece una tarea fácil, ya que se basa en la ecuación de una línea recta, que se enseña en primaria. Sin embargo, su implementación práctica en el terminal de cliente implica muchas preguntas que no pueden tener una respuesta sencilla.
¿Cuál es la mejor manera de organizar los ajustes de los valores extremos y hacer el seguimiento de sus cambios? ¿Qué hacer y cómo dibujar un canal cuando su parte media se encuentra en las barras que faltan? ¿Qué sucede cuando el valor extremo izquierdo de un canal es un viernes y el derecho es un lunes, y entre los dos se encuentran los días festivos sin barras? ¿Cómo podemos obtener los valores actuales de los bordes de un canal?
En el primero de esta serie de artículos sobre los canales, se va a responder a estas y a algunas otras preguntas. Este artículo incluye también la implementación del dibujo de los canales a través de tres extremos determinados, y mediante las clases estándar y el enfoque orientado a objetos. Vamos a implementar la herramienta del dibujo del canal en forma de un indicador.
MQL5 Wizard: Cómo crear un módulo de señales de trading
MetaTrader 5 proporciona una herramienta potente para la comprobación rápida de los conceptos del trading. Se trata del generador de estrategias de trading de MQL5 Wizard (Asistente MQL). Se describe el uso del MQL5 Wizard para la creación automática de códigos de Expert Advisors en el artículo "MQL5 Wizard: Crear Expert Advisors sin programar". El hecho de que el sistema de generación del código sea abierto, le permite añadir sus propias clases de señales de trading, sistemas de gestión de dinero y módulos de trailing a las clases estándar.Este artículo describe los principios de escritura de módulos de señales de trading para su uso durante la creación de Expert Advisors con MQL5 Wizard.