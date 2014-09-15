Algo Interesante - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Cómo publicar un producto en el Mercado
El servicio del Mercado ofrece oportunidades únicas para los programadores de sistemas analíticos y robots de trading. Ahora sus programas van directamente a los terminales de los operadores y están disponibles para todos los usuarios de Meta Trader 5. Esto significa que al ser Vendedor, puede acceder al gran mercado de clientes potenciales y la sencilla tecnología ayudará a que su programa se convierta en un producto de masas.
Un programa puede comprarse solo desde el terminal de cliente de Meta Trader 5. Cada programa MQL5 está estrictamente vinculado a un ordenador y debe someterse a una activación. Por ejemplo, al comprar un robot de trading su copia especial se genera y solo funcionará en el ordenador al que esté asociado. incluso teniendo este archivo, un intruso no puede ejecutar el programa en otro ordenador. Esta solución ayuda a proteger los intereses de los desarrolladores y sus clientes.
Por qué es el mercado de MQL5 el mejor lugar para vender estrategias de trading e indicadores técnicos
Hemos creado el mercado MQL5 para ayudar a las programadores de Expert Advisors e indicadores a vender sus productos. ¡Este servicio proporciona programadores de Expert Advisors con el mercado ya formado que comprenden miles de potenciales clientes!
Oportunidades ilimitadas con Meta Trader 5 y MQL5
Introducción
1. Condiciones del sistema de trading
2. Parámetros externos
3. Optimización de parámetros
3.1. Primera variante
3.1.1. Parámetros y reglas generales
3.1.2. Configuración del probador
3.1.3. Análisis de los resultados obtenidos
3.1.4. INFORME DEL LIBRO Aplicación para el análisis de los resultados de optimización y pruebas
3.1.5. Sistema de gestión del dinero
3.2. Segunda variante
3.3. Posibles variantes
4. Probando en el modo de visualización
5. Interfaz y controles
6. Paneles de información INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES y GESTIÓN DEL DINERO
7. Panel de información sobre transacciones en el lado izquierdo del gráfico
7.1. SISTEMA DE PARÁMETROS
7.2. RELOJES DE LAS SESIONES DE TRADING
7.3. TRADING MANUAL
7.3.1. Sección BUY/SELL/REVERSE
7.3.2. Sección de POSICIONES DE CIERRE
7.3.3. Sección de ÓRDENES PENDIENTES
7.3.4. Sección de modificación de ÓRDENES/POSICIONES
7.3.5. Sección de BORRADO DE ÓRDENES PENDIENTES
7.4.4. RENDIMIENTO DEL TRADING
7.5. INFORMACIÓN DE CUENTAS/SÍMBOLOS
8. Indicadores adicionales a usar por el EA
Conclusión
OpenCL: El puente hacia mundos paralelos
Este artículo es el primero de una serie corta de publicaciones sobre programación en OpenCL o Open Computing Language. La plataforma de Meta Trader 5 en su versión actual, antes de proporcionar soporte para OpenCL, no lo permitía directamente, es decir, usar y disfrutar de forma nativa de las ventajas de los procesadores de múltiples núcleos para acelerar los cálculos.
OpenCL: De una programación simple a una más intuitiva
El primer artículo "OpenCL: El puente hacia mundos paralelos" fue una introducción del tema de OpenCL. En él se trataron los aspectos básicos de la interacción entre el programa OpenCL (también llamado kernel aunque no es muy correcto) y el programa externo (anfitrión) en MQL5. Algunas capacidades de funcionamiento del lenguaje (p.ej. el uso de tipos de datos vector) fueron ilustrados por el cálculo de pi = 3.14159265...
La optimización del funcionamiento del programa fue en algunos casos considerable. Sin embargo, todas estas optimizaciones eran ingenuas ya que no tenían en cuenta las especificaciones del hardware utilizado para realizar todos nuestros cálculos. El conocimiento de estas especificaciones puede, en la mayoría de casos, permitirnos conseguir mejoras de velocidad que van más allá de las capacidades de la CPU.
Para demostrar estas optimizaciones, el autor tuvo que recurrir a un ejemplo nada original que es probablemente uno de los más estudiados en la literatura sobre OpenCL. Es la multiplicación de dos grandes matrices.
Vamos a empezar con los principal: el modelo de memoria de OpenCL junto con peculiaridades de su implementación en la arquitectura de hardware ideal.
Programación basada en autómatas como nuevo enfoque en la creación de sistemas de trading automatizados
Para empezar, esta materia es completamente nueva para los operadores que desarrollan EA mediante el lenguaje de MetaQuotes 4/5 (MQL4/5). Pude verlo por mí mismo cuando intenté hacer la respectiva investigación en la web de MetaQuotes. No hay nada sobre este asunto.
Cada operador crea su propio Expert Advisor que requiere un serio enfoque para afrontar todos los problemas asociados con la programación y la complicada lógica del programa. Al final del día se supone que el programa se ejecuta POR SÍ MISMO como un mecanismo de relojería en cualquier situación normal o de fuerza mayor.
Pero ¿cómo puede uno abarcarlo todo? Esto es extremadamente difícil y por esta razón los sistemas de control requieren una programación adecuada para todo tipo de sistemas que permita conseguirlo usando solo la tecnología de programación basada en autómatas más apropiada. En los últimos años, se ha prestado gran atención al desarrollo de tecnologías de programación para sistemas adheridos y en tiempo real que establecen altos requisitos de calidad del software.
En 1991, el autor ruso A.A. Shalyto (conferenciante, Doctor en Ingeniería, Jefe del Departamento de "Tecnologías de Programación en SPbSU ITMO) desarrolló una tecnología e programación que llamó "programación basada en autómata". Creo que a los lectores les puede interesar ver lo simple que es la programación basada en autómata o tecnología SWITCH. Permite realizar desarrollos de MTS usando el lenguaje de MetaQuotes tan correctamente que no se podría hacer mejor. Y se integra bien en el sistema de toma de decisiones complejas.
Hemos estado planificando durante mucho tiempo para animar a los más activos participantes de MQL5.com a contribuir al desarrollo de la Comunidad. Por tanto, se ha implementado en la website el nuevo sistema de puntuación. Artículos, programas de la Base de Código, solicitudes de la Mesa de Servicios, todo tipo de actividad incrementa la puntuación de los usuarios. Por tanto, se ha visualizado la contribución de cada miembro de la Comunidad.
Después de que decidiéramos premiar a los participantes más destacados de MQL5.com, hemos seleccionado el criterio clave para determinar la contribución de cada participante al desarrollo de la Comunidad. Como resultado, tenemos los siguientes campeones que publicaron la mayor cantidad de artículos en la website - investeo (11 artículos) y victorg (10 artículos) y quien envió sus programas a la Base de Código - GODZILLA (340 programas), Integer (61 programas) y abolk (21 programas).Los ganadores han sido premiados con un teléfonos inteligentes de pantalla táctil iPhone 4S representando la quinta generación del dispositivo y provisto de un chip de doble núcleo, cámara iSight, grabación de video HD, increíble visualización Retina, y muchas otras características. ¡Damos sinceramente la enhorabuena a nuestros ganadores! Dejemos que nos cuenten un poco sobre ellos.
Cómo copiar el trading desde MetaTrader 5 a MetaTrader 4
No hace mucho tiempo, muchos traders consideraban MetaTrader 5 una plataforma cruda, inútil para el trading real. Pero ahora, pasado un corto plazo, la opinión publica se hace la pregunta: ¿Cuándo estará disponible el trading real? Mucha gente ha apreciado las ventajas implementadas en MetaTrader 5. Además, el Campeonato organizado por MetaQuotes Software Corp. ha avivado el interés de los desarrolladores por el lenguaje MQL5. Y ahora este interés desea realizarse en forma de obtención de beneficios del trading real. La pregunta "¿Cuándo estará disponible el trading real?" se equivoca de puerta. Es que la decisión depende de cada broker en concreto. Precisamente ellos toman la decisión definitiva respecto a los plazos de traspaso a una plataforma nueva.
¿Entonces, qué es lo que puede hacer un trader solitario en esta situación? La respuesta es obvia: hay que utilizar las posibilidades del trading real disponibles en MetaTrader 4 como de tránsito para MetaTrader 5. Es decir escribir un copiador. La vinculación entre dos plataformas MetaTrader 4 no es algo nuevo en la red. Pues ahora ha llegado la hora de implementar esta vinculación con MetaTrader 5.
Cómo reducir el gasto de memoria en los indicadores auxiliares
Seguramente habrá tenido que usar o crear algún asesor o indicador que necesitara de otros indicadores auxiliares para su funcionamiento.