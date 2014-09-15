Algo Interesante - página 2
MetaTrader 4 ya cuenta con Market: Los robots de cotización ya están disponibles para 7 millones de comerciantes
MetaQuotes Software Corp. ha lanzado hoy MetaTrader Market [https://www.mql5.com/en/market/mt4 ] - la tienda de aplicaciones de cotización destinada a comerciantes. Millones de usuarios de MetaTrader 4 [https://www.metaquotes.net/en/metatrader4 ] han conseguido acceso rápido a cientos de robots de cotización preparados e indicadores técnicos desde la plataforma de cotización.
Pese al hecho de que Market lleva funcionando desde febrero de 2012, hasta ahora solo ha estado disponible para los usuarios de MetaTrader 5. Cuenta con una gran popularidad [https://www.mql5.com/en/articles/769 ] entre los comerciantes promocionados a desarrolladores para el lanzamiento también en MetaTrader 4. Este es un mercado grande y prometedor, ya que el número total de usuarios de MetaTrader 4/5 ha superado la marca de los 7 millones en el año 2013.
"Los usuarios de MetaTrader 5 ya aprecian Market - robots de cotización que se venden y compran con pleno rendimiento. La actividad dentro de la sección de MetaTrader 4 será definitivamente más elevada, ya que los comercializadores llevan tiempo solicitando esta oportunidad. Al anticiparse a las demandas futuras de los usuarios, seguimos añadiendo otras categorías de contenido digital. Estamos comprometidos a convertir MetaTrader Market en un lugar en el que los usuarios podrán descubrir todas las herramientas necesarias para cotizar de forma exitosa", indicó Renat Fatkhullin, consejero delegado de MetaQuotes Software Corp.
Para lanzar la tienda de aplicaciones de MetaTrader 4, los desarrolladores han ampliado la funcionalidad del idioma MQL4 [https://book.mql4.com/en ], mejorando de forma considerable las herramientas para los desarrolladores de los robots de cotización. Ahora, MQL4 ofrece características destacadas, aumento de la velocidad de ejecución, un mayor control de calidad y un elevado nivel de seguridad.
MetaTrader Market funciona de forma similar a la App Store de Apple: cuenta con muchos productos gratuitos, y el sistema de pago y los mecanismos de protección eficaz se usan cuando se compran los productos de pago. Al igual que en la App Store, todos los productos adquiridos se vinculan con una cuenta de usuario. Es bastante sencillo convertirse en un vendedor - las aplicaciones se pueden vender por cualquier persona o entidad.
Acerca de la compañía MetaQuotes Software Corp. [https://www.metaquotes.net/ ] es un desarrollador profesional de aplicaciones de software para los mercados financieros. Con más de una década de experiencia, la compañía es un líder del mercado, que ofrece uno de los mejores paquetes de software de cotización de divisas extranjeras. La plataforma de comercio MetaTrader 4 de la compañía es la aplicación de cotización de divisas extranjeras más popular en todo el mundo.
Página web de la compañía: https://www.metaquotes.net/
Acerca de MetaTrader Market MetaTrader Market es la tienda de aplicaciones de cotización para las plataformas de cotización MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Lanzada en febrero de 2012, inicialmente estaba disponible solo para los usuarios MetaTrader 5. En Febrero de 2014, Market comenzó a contar además con aplicaciones para MetaTrader 4. El crecimiento de las ventas de Market ha sido impresionante - en el cuarto trimestre de 2013 llegó a una cifra récord elevada, con un crecimiento de un 74% frente al tercer trimestre Q3.
Dr. Tradelove o Cómo dejé de preocuparme y escribí un Asesor Experto Autoenseñable
Después de crear un Asesor Experto (EA, por sus siglas en inglés), todos nosotros recurrimos a la ayuda del Probador de Estrategias incorporado para seleccionar los parámetros óptimos. Una vez encontrados, iniciamos el EA, y cuando nos parece que ocurren algunos cambios importantes en el trabajo del EA, lo paramos, volvemos a optimizarlo una y otra vez en el Probador. Y así constantemente.
¿Podemos asignar al EA la toma de decisión sobre la reoptimización y el mismo proceso de esta reoptimización sin parar, desde luego, el trabajo del EA?
Una de las opciones para resolver este problema fue propuesta por Quantum en su artículo "Sistemas de Trading Adoptables y su Uso en el Terminal de Cliente MetaTrader 5". En este artículo, junto con el sistema de trading real, él ha considerado el uso de varias (una cantidad ilimitada) estrategias virtuales de las cuales se hace la selección de la estrategia que ha traído el mayor beneficio para el momento actual. La decisión sobre el cambio de la estrategia comercial se toma después de superar un valor fijado de las barras.
Pues, yo propongo usar el código del algoritmo genético (GA, por sus siglas en inglés) descrito por joo en su artículo "Algoritmos genéticos: ¡Es fácil!". Vamos a ver la implementación de este EA (como ejemplo: el EA que fue propuesto para participar en el Automated Trading Championship 2011).
Liliana Gelman, Argentina
Creación de un Expert Advisor que opera con varios instrumentos
El aspecto técnico del código de programa de un Expert Advisor para una divisa, ejecutado en una ventana única, le permite hacer trading con distintos activos financieros al mismo tiempo. En general, esto no era un problema en MQL4. Pero con la aparición del terminal MetaTrader 5, los operadores han podido por fin llevar a cabo un análisis completo del funcionamiento de dichos sistemas automatizados, mediante los probadores de estrategias.
Por lo tanto, los sistemas automatizados multidivisa son ahora más populares que nunca, y podemos pronosticar un aumento de interés en la implementación de dichos sistemas de trading. Pero el principal problema para la implementación de dichos robots radica en la expansión del código del programa que se debe a las dimensiones, como mucho, en una progresión aritmética, y nos es fácil para un programador principiante.Vamos a escribir en este artículo un Expert Advisor multidivisa sencillo, en el cual se minimizan los errores de estructura, si los hay.
Análisis de los patrones de velas
El trazado de gráficos de velas y el análisis de los patrones de velas es una línea fascinante del análisis técnico. La ventaja de las velas es que representan los datos de una forma que permite observar las dinámicas a través de los datos.
Las velas proporcionan una imagen mental vívida del trading. Después de leer y practicar un poco, las velas van a formar parte de sus recursos analíticos. Los gráficos de velas japonesas pueden ayudarle a penetrar "dentro" de los mercados financieros, algo muy difícil de lograr mediante otros métodos gráficos. Además son apropiados para todos los mercados.
Utiliza el conocimiento sobre el algoritmo de generación de ticks M1 OHLC en el probador de estrategias de MetaTrader 5: Si el precio comenzó a disminuir después de la nueva apertura de la barra, se garantiza el aumento en el próximo cambio de precio y viceversa.
PriceChannel Signal
El rasgo distintivo de este indicador es la re-entrada (parámetro UseReEntry en los ajustes/de entrada del indicador). Muchos traders recuerdan este término "re-entrada", ya que por lo general es usado en las señales de comercio. Entonces, prácticamente - esta re-entrada utiliza la misma lógica que el sistema original Asctrend de Ablsys, o de muchos otros sistemas de señal.
Esta característica (re-entrada) fue creada por Igorad para su indicador original Price Channel según mi petición hace ya un tiempo, ya que esta proporcionaba la posibilidad de re-entrar por una flecha en el mismo par/temporalidad:
El indicador incluye otro tipo de alertas: Alerta por email, alerta en la apertura de la barra actual/previa o en el cierre, mensaje de alerta, sonido de alerta. Existe la posibilidad de activar las alertas on/off (en todas las alertas o cada una por separado).