Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución log-normalMathMomentsLognormal 

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución log-normal. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.

double  MathMomentsLognormal(
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   double&       mean,           // variable para el valor medio 
   double&       variance,       // variable para la varianza
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis 
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Parámetros

mu

[in]  Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).

mean

[in]   Variable para el valor medio.

variance

[out]  Variable para la varianza.

skewness

[out]  Variable para el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para la curtosis.

error code

[out]  Variable para anotar el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.