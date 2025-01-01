- MathProbabilityDensityLognormal
Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución log-normal. Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.
double MathMomentsLognormal(
Parámetros
mu
[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).
mean
[in] Variable para el valor medio.
variance
[out] Variable para la varianza.
skewness
[out] Variable para el coeficiente de asimetría.
kurtosis
[out] Variable para la curtosis.
error code
[out] Variable para anotar el código de error.
Valor devuelto
Retorna true, si los momentos se han calculado con éxito, si no, false.