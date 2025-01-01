- MathProbabilityDensityLognormal
- MathCumulativeDistributionLognormal
- MathQuantileLognormal
- MathRandomLognormal
- MathMomentsLognormal
MathProbabilityDensityLognormal
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna NaN. Análogo de dlnorm() en R.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Calcula la densidad de la probabilidad de la distribución log-normal con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathProbabilityDensityLognormal(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de densidad de la probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de densidad de probabilidad.