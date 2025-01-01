DocumentaciónSecciones
MathCumulativeDistributionLognormal

Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   const bool    tail,           // bandera para calcular, si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool    log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se retorna el logaritmo natural de probabilidad
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double  x,              // valor de la magnitud aleatoria
   const double  mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double  sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   int&          error_code      // variable para anotar el código de error
   );

Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros  mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plnorm() en R.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation) 
   const bool     tail,           // bandera para calcular, si true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x
   const bool     log_mode,       // cálculo del logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad
   double&        result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros  mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.

bool  MathCumulativeDistributionLognormal(
   const double&  x[],            // matriz con los valores de la magnitud aleatoria
   const double   mu,             // logaritmo de esperanza matemática (log mean)
   const double   sigma,          // logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation)
   double&        result[]        // matriz para los valores de la función de probabilidad
   );

Parámetros

x

[in]  Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in]  Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

mu

[in]  Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).

sigma

[in]  Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).

tail

[in]  Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in]  Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out]  Variable para anotar el código de error.

result[]

[out]  Matriz para los valores de la función de probabilidad.