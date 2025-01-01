- MathProbabilityDensityLognormal
Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.
double MathCumulativeDistributionLognormal(
Calcula la distribución log-normal de la probabilidad con los parámetros mu y sigma para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de plnorm() en R.
bool MathCumulativeDistributionLognormal(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
mu
[in] Logaritmo de esperanza matemática (log_mean).
sigma
[in] Logaritmo de desviación media cuadrática (log standard deviation).
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor. Si log_mode=true, se retorna el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de probabilidad.