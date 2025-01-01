DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 Biblioteca estándar Matemáticas Lógica difusa Funciones de pertenencia CGeneralizedBellShapedMembershipFunctionC 

C (Método Get)

Retorna la coordenada del máximo de la función de pertenencia.

double  C()

Valor devuelto

Coordenada del máximo de la función de pertenencia.

С (Método Set)

Establece la coordenada del máximo de la función de pertenencia.

void  С(
   const double  с      // valor de la coordenada del máximo 
   )

Parámetros

с

[in]  Coordenada del máximo de la función de pertenencia.

 

