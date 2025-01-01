Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaFunciones de pertenenciaCGeneralizedBellShapedMembershipFunctionC ABCGetValue C (Método Get) Retorna la coordenada del máximo de la función de pertenencia. double C() Valor devuelto Coordenada del máximo de la función de pertenencia. С (Método Set) Establece la coordenada del máximo de la función de pertenencia. void С( const double с // valor de la coordenada del máximo ) Parámetros с [in] Coordenada del máximo de la función de pertenencia. B GetValue