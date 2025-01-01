C (Método Get)

Retorna la coordenada del máximo de la función de pertenencia.

double C()

Valor devuelto

Coordenada del máximo de la función de pertenencia.

С (Método Set)

Establece la coordenada del máximo de la función de pertenencia.

void С(

const double с

)

Parámetros

с

[in] Coordenada del máximo de la función de pertenencia.