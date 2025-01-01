- Expresiones
- Operaciones aritméticas
- Operaciones de asignación
- Operaciones de relación
- Operaciones lógicas
- Operaciones a nivel de bits
- Otras operaciones
- Prioridades y orden de las operaciones
Operaciones lógicas
Negación lógica NOT(!)
El operando de la operación de negación lógica NOT(!) debe tener el tipo aritmético. El resultado es igual a VERDADERO(1) si el valor del operando es FALSO(0), y es igual a FALSO(0) si el operando no es igual a FALSO(0).
|
if(!a) Print("no 'a'");
Operación lógica OR (||)
Operación lógica OR (||) de los valores x y y. El valor de la expresión es VERDADERO(1) si el valor de x o y es verdadero (no cero). En caso contrario es FALSO(0).
|
if(x<0 || x>=max_bars) Print("out of range");
Operación lógica AND (&&)
Operación lógica AND (&&) de los valores x y y. El valor de la expresión es VERDADERO(1) si el valor de x y y son verdaderos (no cero). En caso contrario es FALSO(0).
Breve estimación de operaciones lógicas
Tratándose de operaciones lógicas, se les aplica un esquema llamado "de breve estimación". Esto quiere decir que el cálculo de una operación lógica se finaliza cuando su resultado puede ser estimado de forma precisa.
|
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también