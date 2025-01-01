Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperaciones y expresiones
- Expresiones
- Operaciones aritméticas
- Operaciones de asignación
- Operaciones de relación
- Operaciones lógicas
- Operaciones a nivel de bits
- Otras operaciones
- Prioridades y orden de las operaciones
Operaciones y expresiones
Algunos caracteres y sucesiones de caracteres adquieren importancia especial. Son llamados símbolos de operaciones, por ejemplo:
|
+ - * / % símbolos de operaciones aritméticas
Los símbolos de operaciones se utilizan en las expresiones y tienen sentido cuando se les dan los operandos correspondientes. Además, se da importancia especial a los signos de puntuación. Los signos de puntuación incluyen los paréntesis, llaves, coma, dos puntos y el punto coma.
Los símbolos de operaciones, signos de puntuación y espacios sirven para separar los elementos del lenguaje.
En este apartado se examinan los temas siguientes: