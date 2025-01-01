Operaciones y expresiones

Algunos caracteres y sucesiones de caracteres adquieren importancia especial. Son llamados símbolos de operaciones, por ejemplo:

+ - * / % símbolos de operaciones aritméticas

&& || símbolos de operaciones lógicas

= += *= símbolos de operaciones de asignación

Los símbolos de operaciones se utilizan en las expresiones y tienen sentido cuando se les dan los operandos correspondientes. Además, se da importancia especial a los signos de puntuación. Los signos de puntuación incluyen los paréntesis, llaves, coma, dos puntos y el punto coma.

Los símbolos de operaciones, signos de puntuación y espacios sirven para separar los elementos del lenguaje.

En este apartado se examinan los temas siguientes: