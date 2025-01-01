Operaciones de asignación

El valor de la expresión que incluye la operación de asignación, es el valor del operando izquierdo después de la asignación.

Asignación del valor x a la variable y y = x;

Las siguientes operaciones unen las operaciones aritméticas y a nivel de bits con la operación de asignación:

Sumando x al valor de la variable y y += x;

Restando x del valor de la variable y y -= x;

Multiplicando el valor de la variable y por x y *= x;

Dividiendo el valor de la variable y por x y /= x;

Resto de la división del valor de la variable y por x y %= x;

Desplaza x bits a la derecha la representación binaria de y y >>= x;

Desplaza x bits a la izquierda la representacion binaria de y y <<= x;

Operación a nivel de bits AND de las representaciones binarias y y x y &= x;

Operación a nivel de bits OR de las representaciones binarias y y x y |= x;

Operación a nivel de bits excluyendo OR

de las representaciones binarias y y x y ^= x;

Operaciones a nivel de bits se realizan unicamente con números enteros. Durante la operación del desplazamiento lógico de la representación y a la derecha/izquierda sobre x bits, se usan 5 menores dígitos binarios del valor x, los dígitos mayores se omiten; es decir, el desplazamiento se realiza sobre 0-31 bits.

Durante la operación %= (valor y por el módulo x) el signo del resultado coincide con el signo del dividiendo.

El operador de asignación puede aparecer varias veces en una expresión. En este caso el procesamiento de la expresión se realiza de derecha a izquierda:

y=x=3;

Al principio a la variable x se le asigna el valor 3, luego a la variable y se le va a asignar el valor de la variable x, es decir, también 3.

