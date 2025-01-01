- Llamada a una función
- Traspaso de parámetros
- Sobrecarga de funciones
- Sobrecarga de operaciones
- Descripción de funciones externas
- Exportación de funciones
- Funciones de procesamiento de eventos
Las funciones externas, definidas en el otro módulo, deben ser descritas con claridad. La descripción incluye el tipo de valor retornado, el nombre de la función y el conjunto de parámetros de entrada con su tipo. La falta de esta descripción puede llevar a los errores en la fase de compilación, composición o ejecución del programa. Durante la descripción de un objeto externo, use la palabra clave #import indicando el módulo.
Ejemplos:
#import "user32.dll"
Mediante la importación es muy fácil describir las funciones invocadas de las DLL externas o de las bibliotecas compiladas EX5. Las bibliotecas EX5 son unos archivos ex-5 que tienen la propiedad de library. Sólo las funciones descritas con el modificador export pueden ser importadas de las bibliotecas EX5.
En caso de usar las bibliotecas DLL y EX5 simultáneamente, hay que recordar que tienen que tener diferentes nombres (independientemente de las carpetas de su ubicación). Todas las funciones importadas obtienen el campo de visibilidad correspondiente al "nombre del archivo" de la biblioteca.
Ejemplo:
#import "kernel32.dll"
