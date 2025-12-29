Unisciti alla nostra fan page
XLineRegressione - indicatore per MetaTrader 5
Autore reale:
Ivan Kornilov
L'indicatore XLineRegression costruisce livelli basati sull'algoritmo di regressione lineare.
Parametri di ingresso:
//+-----------------------------------+ //| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE //+-----------------------------------+ input int days=90; // numero di giorni per la media input int period1 = 40; // periodo di regressione lineare input double step = 0.3; // interlinea input int degree=1; // grado di regressione input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//prezzo costante /* in base al quale viene calcolato l'indicatore ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */ input int Shift=0; // sposta l'indicatore orizzontalmente in barre
Fig.1 Indicatore XLineRegression
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 14.03.2012.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/999
