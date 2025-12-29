CodeBaseSezioni
XLineRegressione - indicatore per MetaTrader 5

Ivan Kornilov

L'indicatore XLineRegression costruisce livelli basati sull'algoritmo di regressione lineare.

Parametri di ingresso:

//+-----------------------------------+
//| PARAMETRI DI INGRESSO DELL'INDICATORE
//+-----------------------------------+
input int days=90; // numero di giorni per la media
input int period1 = 40; // periodo di regressione lineare
input double step = 0.3; // interlinea
input int degree=1; // grado di regressione
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//prezzo costante
/* in base al quale viene calcolato l'indicatore ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */
input int Shift=0; // sposta l'indicatore orizzontalmente in barre 

Fig.1 Indicatore XLineRegression

Fig.1 Indicatore XLineRegression

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 14.03.2012.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/999

