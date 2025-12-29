코드베이스섹션
지표

XLineRegression - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
실제 작성자:

이반 코르닐로프

XLineRegression 인디케이터는 선형 회귀 알고리즘을 기반으로 레벨을 만듭니다.

입력 매개변수:

//+-----------------------------------+
//| 표시기의 입력 매개변수 ||
//+-----------------------------------+
input int days=90; // 평균을 구하는 일수
input int period1 = 40; // 선형 회귀 기간
input double step = 0.3; // 줄 간격
input int degree=1; // 회귀 정도
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//가격 상수
/* , 지표가 계산되는 기준 (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */
input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대 모양으로 이동합니다. 

그림 1 XLineRegression 표시기

그림 1 XLineRegression 지표

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.03.14에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/999

