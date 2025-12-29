거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
XLineRegression 인디케이터는 선형 회귀 알고리즘을 기반으로 레벨을 만듭니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //| 표시기의 입력 매개변수 || //+-----------------------------------+ input int days=90; // 평균을 구하는 일수 input int period1 = 40; // 선형 회귀 기간 input double step = 0.3; // 줄 간격 input int degree=1; // 회귀 정도 input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//가격 상수 /* , 지표가 계산되는 기준 (1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */ input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대 모양으로 이동합니다.
그림 1 XLineRegression 지표
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.03.14에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/999
