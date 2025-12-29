Kod TabanıBölümler
XLineRegresyon - MetaTrader 5 için gösterge

Nikolay Kositsin | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Gerçek yazar:

Ivan Kornilov

XLineRegression göstergesi, doğrusal regresyon algoritmasına dayalı seviyeler oluşturur.

Girdi parametreleri:

//+-----------------------------------+
//| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI |
//+-----------------------------------+
input int days=90; // ortalama almak için gün sayısı
input int period1 = 40; // doğrusal regresyon dönemi
input double step = 0.3; // satır aralığı
input int degree=1; // regresyon derecesi
input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//fiyat sabiti
/* , göstergenin hesaplandığı ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 
 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */
input int Shift=0; // göstergeyi çubuklar halinde yatay olarak kaydırın 

Şekil 1 XLineRegresyon göstergesi

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.03.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/999

