XLineRegresyon - MetaTrader 5 için gösterge
- 8
Gerçek yazar:
Ivan Kornilov
XLineRegression göstergesi, doğrusal regresyon algoritmasına dayalı seviyeler oluşturur.
Girdi parametreleri:
//+-----------------------------------+ //| GÖSTERGENIN GIRIŞ PARAMETRELERI | //+-----------------------------------+ input int days=90; // ortalama almak için gün sayısı input int period1 = 40; // doğrusal regresyon dönemi input double step = 0.3; // satır aralığı input int degree=1; // regresyon derecesi input Applied_price_ price=PRICE_CLOSE;//fiyat sabiti /* , göstergenin hesaplandığı ( 1-CLOSE, 2-OPEN, 3-HIGH, 4-LOW, 5-MEDIAN, 6-TYPICAL, 7-WEIGHTED, 8-SIMPL, 9-QUARTER, 10-TRENDFOLLOW, 11-0.5 * TRENDFOLLOW). */ input int Shift=0; // göstergeyi çubuklar halinde yatay olarak kaydırın
Şek.1 XLineRegression göstergesi
Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 14.03.2012 tarihinde mql4.com adresindeki Code Base'de yayınlanmıştır.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/999
