Açıklama:

Göstergeyi giriş parametrelerinde başlatırken, görüntülenecek gerekli enstrümanı ("Symbol1" parametresi) belirtmeniz gerekir, varsayılan olarak EURUSD enstrümanı ayarlanmıştır. Göstergenin birkaç kopyasını farklı giriş parametreleriyle çalıştırabilirsiniz, bu da birkaç ticaret aracını tek bir pencerede görüntülemenize olanak tanır, gerekli tüm grafiklere tek bir pencerede bakmak çok uygundur.



İkili ticaretle (spread ticareti) uğraşan kişiler için faydalı olacaktır. Gösterge, iki enstrümanın grafiklerini tek bir pencerede görsel olarak karşılaştırmanıza ve korelasyonlarını değerlendirmenize olanak tanır. Önemli olan, gösterge çubukları, üzerinde açıldığı grafiğin çubuklarıyla zaman içinde kesinlikle senkronize edilir.

İşte gösterge işlemine bir örnek: AUDUSD üstte, NZDUSD gösterge penceresinde altta.



