L'indicateur le plus simple "Second chart" (deuxième graphique) - indicateur pour MetaTrader 5
Lorsque vous démarrez l'indicateur dans les paramètres d'entrée, vous devez spécifier l'instrument nécessaire à afficher (paramètre "Symbol1"), par défaut l'instrument EURUSD est défini. Vous pouvez exécuter plusieurs copies de l'indicateur avec différents paramètres d'entrée, ce qui vous permettra de visualiser plusieurs instruments de trading dans une seule fenêtre, ce qui est très pratique pour regarder tous les graphiques nécessaires dans une seule fenêtre.
Il sera utile aux personnes impliquées dans le trading de paires (spread trading). L'indicateur vous permet de comparer visuellement les graphiques de deux instruments dans une seule fenêtre et d'évaluer leur corrélation. Ce qui est important, c'est que les barres de l'indicateur sont strictement synchronisées dans le temps avec les barres du graphique sur lequel il est ouvert.
Voici un exemple de fonctionnement de l'indicateur : AUDUSD en haut, NZDUSD en bas dans la fenêtre de l'indicateur.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/993
L'indicateur montre un graphique de la différence (somme) des prix des instruments de trading. Il est destiné à l'évaluation visuelle de la corrélation des symboles commerciaux. Il sera très utile aux personnes intéressées/engagées dans le trading de paires (spread trading). Les barres de l'indicateur sont synchronisées dans le temps avec les barres du graphique sur lequel l'indicateur est ouvert.Volume Profile
Il s'agit d'un indicateur permettant d'afficher le profil du volume sur le graphique, à l'aide de calculs simples et d'une exécution très rapide.
L'indicateur technique Momentum mesure l'évolution du prix d'un instrument financier sur une période donnée.COLLECT ALL INDICATORS DATA
Ce script collecte tous les tampons d'indicateurs intégrés de MQL5 et les stocke dans un fichier CSV à des fins d'analyse.