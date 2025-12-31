Description :

Lorsque vous démarrez l'indicateur dans les paramètres d'entrée, vous devez spécifier l'instrument nécessaire à afficher (paramètre "Symbol1"), par défaut l'instrument EURUSD est défini. Vous pouvez exécuter plusieurs copies de l'indicateur avec différents paramètres d'entrée, ce qui vous permettra de visualiser plusieurs instruments de trading dans une seule fenêtre, ce qui est très pratique pour regarder tous les graphiques nécessaires dans une seule fenêtre.



Il sera utile aux personnes impliquées dans le trading de paires (spread trading). L'indicateur vous permet de comparer visuellement les graphiques de deux instruments dans une seule fenêtre et d'évaluer leur corrélation. Ce qui est important, c'est que les barres de l'indicateur sont strictement synchronisées dans le temps avec les barres du graphique sur lequel il est ouvert.

Voici un exemple de fonctionnement de l'indicateur : AUDUSD en haut, NZDUSD en bas dans la fenêtre de l'indicateur.



