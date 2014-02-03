代码库部分
第二图形 - MetaTrader 5脚本

描述:

当载入指标时, 应该在输入参数中指定所需显示的交易品种 ("Symbol1" 参数). 默认设置为 EURUSD. 可以载入几个使用不同输入参数的指标以使用户方便地在一个窗口中分析多个交易品种.

本指标对进行配对交易(点差交易)的交易者将会有用. 本指标允许在同一个窗口可视化地比较两个交易品种以评估它们的相互关联. 指标柱在指标所在的图表中严格地根据时间同步.

指标工作的实例显示如下: AUDUSD (上方), NZDUSD (下方指标窗口).


 


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/993

