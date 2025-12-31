거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
가장 간단한 지표 "두 번째 차트"
설명:
입력 매개변수에서 인디케이터를 시작할 때 표시할 상품을 지정해야 하며(매개변수 "Symbol1"), 기본적으로 EURUSD 상품이 설정되어 있습니다. 입력 매개 변수가 다른 지표의 여러 복사본을 실행할 수 있으므로 한 창에서 여러 거래 상품을 볼 수 있으므로 한 창에서 필요한 모든 차트를 보는 것이 매우 편리합니다.
페어 트레이딩(스프레드 트레이딩)에 관련된 사람들에게 유용할 것입니다. 이 지표를 사용하면 한 창에서 두 상품의 차트를 시각적으로 비교하고 상관 관계를 평가할 수 있습니다. 중요한 것은 인디케이터 바가 열리는 차트의 바에 맞춰 엄격하게 동기화된다는 것입니다.
다음은 인디케이터 작동의 예입니다: 인디케이터 창에서 상단에 AUDUSD, 하단에 NZDUSD.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/993
