指標を起動するときには、表示に必要な銘柄は入力パラメータ（「Symbol1」パラメータ）で指定される必要があります。EURUSDがデフォルトです。指標の異なる入力パラメータを持つ複数のコピーが起動され、ユーザーは1つのウィンドウで複数の取引銘柄を分析することができます。



指標はペアトレード（スプレッド取引）に関心のあるトレーダーのために有用でしょう。2つの銘柄のチャートの相関関係が推定され1つのウィンドウで視覚的に比較することができます。指標のバーは指標が使われているチャートのバーの時刻で厳密に同期化されます。

AUDUSD（上の指標ウィンドウ）とNZDUSD（下の指標ウィンドウ）による一例が以下に示されています。








