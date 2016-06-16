コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

2番目のグラフ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dmitry | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1065
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

説明：

指標を起動するときには、表示に必要な銘柄は入力パラメータ（「Symbol1」パラメータ）で指定される必要があります。EURUSDがデフォルトです。指標の異なる入力パラメータを持つ複数のコピーが起動され、ユーザーは1つのウィンドウで複数の取引銘柄を分析することができます。

指標はペアトレード（スプレッド取引）に関心のあるトレーダーのために有用でしょう。2つの銘柄のチャートの相関関係が推定され1つのウィンドウで視覚的に比較することができます。指標のバーは指標が使われているチャートのバーの時刻で厳密に同期化されます。

AUDUSD（上の指標ウィンドウ）とNZDUSD（下の指標ウィンドウ）による一例が以下に示されています。


 


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/993

EA_CCIT3 EA_CCIT3

このエキスパートアドバイザーはCCIT3_SimpleとCCIT3_noReCalcに基づいています。指標のゼロラインの交差は取引活動のために使用されます。

TandemInstrument TandemInstrument

この指標は、1つのウィンドウ内に2つの銘柄のチャートを表示します。

RSI HTF RSI HTF

異なる時間枠を持つチャートに適用できる標準RSI。

ClosePosition ClosePosition

このスクリプトは、ポジション決済のために設計されています。