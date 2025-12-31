Unisciti alla nostra fan page
L'indicatore più semplice "Secondo grafico - indicatore per MetaTrader 5
Descrizione:
Quando si avvia l'indicatore, nei parametri di input è necessario specificare lo strumento necessario da visualizzare (parametro "Symbol1"); per impostazione predefinita è impostato lo strumento EURUSD. È possibile eseguire diverse copie dell'indicatore con parametri di input diversi, il che consente di visualizzare diversi strumenti di trading in un'unica finestra.
È utile per chi si occupa di pair trading (spread trading). L'indicatore consente di confrontare visivamente i grafici di due strumenti in un'unica finestra e di valutarne la correlazione. L'importante è che le barre dell'indicatore siano rigorosamente sincronizzate nel tempo con le barre del grafico su cui viene aperto.
Ecco un esempio del funzionamento dell'indicatore: AUDUSD in alto, NZDUSD in basso nella finestra dell'indicatore.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/993
L'indicatore mostra un grafico della differenza (somma) dei prezzi degli strumenti di trading. È destinato alla valutazione visiva della correlazione dei simboli di trading. Sarà molto utile per coloro che sono interessati/impegnati nel pair trading (spread trading). Le barre dell'indicatore sono sincronizzate temporalmente con le barre del grafico su cui viene aperto l'indicatore.Volume Profile
Si tratta di un indicatore che mostra il profilo del volume sul grafico, utilizzando calcoli semplici e un'esecuzione molto rapida.
L'indicatore tecnico Momentum misura la variazione del prezzo di uno strumento finanziario in un determinato arco di tempo.COLLECT ALL INDICATORS DATA
Questo script raccoglie tutti i buffer degli indicatori integrati in MQL5 e li memorizza in un file CSV a scopo di analisi.