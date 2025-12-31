Descrizione:

Quando si avvia l'indicatore, nei parametri di input è necessario specificare lo strumento necessario da visualizzare (parametro "Symbol1"); per impostazione predefinita è impostato lo strumento EURUSD. È possibile eseguire diverse copie dell'indicatore con parametri di input diversi, il che consente di visualizzare diversi strumenti di trading in un'unica finestra.



È utile per chi si occupa di pair trading (spread trading). L'indicatore consente di confrontare visivamente i grafici di due strumenti in un'unica finestra e di valutarne la correlazione. L'importante è che le barre dell'indicatore siano rigorosamente sincronizzate nel tempo con le barre del grafico su cui viene aperto.

Ecco un esempio del funzionamento dell'indicatore: AUDUSD in alto, NZDUSD in basso nella finestra dell'indicatore.



