Indikatoren

Second Graph - Indikator für den MetaTrader 5

Beschreibung:

Beim Start des Indikators muss das notwendige Symbol ("Symbol1" Parameter) als Eingabeparameter angegeben werden. EURUSD ist standardmäßig gesetzt. Der Indikator kann mehrfach mit unterschiedlichen Eingabeparameter gestartet werden, um dem Nutzer eine bequeme Analyse mehrerer Symbole zu erlauben.

Der Indikator wird für Händler nützlich sein, die sich für "Pair-Trading" (Spread-Handel) interessieren. Der Indikator ermöglicht es, optisch die Charts von beiden Symbole in einem Fenster zu vergleichen, um Ihre Korrelation abzuschätzen. Die Bars des Indikator sind streng synchronisiert mit den Bars des Charts auf dem der Indikator gestartet wurde.

Ein Beispiel des Indikators ist nachfolgend dargestellt: AUDUSD (oben), NZDUSD (im Indikator-Fenster, unten).


 


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/993

