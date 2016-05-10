und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Second Graph - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 971
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beschreibung:
Beim Start des Indikators muss das notwendige Symbol ("Symbol1" Parameter) als Eingabeparameter angegeben werden. EURUSD ist standardmäßig gesetzt. Der Indikator kann mehrfach mit unterschiedlichen Eingabeparameter gestartet werden, um dem Nutzer eine bequeme Analyse mehrerer Symbole zu erlauben.
Der Indikator wird für Händler nützlich sein, die sich für "Pair-Trading" (Spread-Handel) interessieren. Der Indikator ermöglicht es, optisch die Charts von beiden Symbole in einem Fenster zu vergleichen, um Ihre Korrelation abzuschätzen. Die Bars des Indikator sind streng synchronisiert mit den Bars des Charts auf dem der Indikator gestartet wurde.
Ein Beispiel des Indikators ist nachfolgend dargestellt: AUDUSD (oben), NZDUSD (im Indikator-Fenster, unten).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/993
Der Expert Advisor beruht auf CCIT3_Simple und CCIT3_noReCalc. Das Kreuzen der Nulllinie wird für die Handelsentscheidungen verwendet.TandemInstrument
Der Indikator zeigt die Charts zweier Symbole in einem Fenster.
Ein Standard-RSI, der mit einem anderen Zeitrahmen auf einem Chart gestartet werden kann.ClosePosition
Das Skript ist konzipiert offene Positionen anteilig zu schließen.