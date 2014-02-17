Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Spread del los Símbolos - indicador para MetaTrader 5
Descripción:
Parámetros de entrada del Indicador:
- Symbol1 и Symbol2 - símbolos para el cálculo de la diferencia de los precios y visualización como un gráfico. AUDUSD y NZDUSD por defecto.
- mass_of_symbol1 y mass_of_symbol2 - relación cuantitativa de los símbolos comerciales. Ambos parámetros son iguales a 1 por defecto. Si desea calcular la suma de los símbolos, debe poner -1 en el parámetro mass_of_symbol2. El cálculo de la suma se utiliza para evaluar la posibilidad de aplicar los símbolos con correlación negativa en el pair trading.
Imagen:
La imagen muestra:
AUDUSD en la gráfica de arriba, NZDUSD en la gráfica del centro y el indicador del Spread de los Símbolos en el de abajo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/998
